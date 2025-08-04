Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

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Що вразило Бальзака в Україні?

Оноре де Бальзак, один із найвідоміших класиків французької літератури, був буквально зачарований Україною.

Відомо, що Бальзак двічі відвідував Україну. Зрештою саме тут мешкала його кохана Евеліна Ганська, з якою він одружився 1850 року в Бердичеві.

Евеліна Ганська / Портрет Фердинанда Георга Вальдмюллера

Алфьоров зазначив, що Бальзак називав Україну "земним раєм" та "царством хлібів". За словами історика, найбільше французького письменника вразила саме кількість способів приготування хліба.

Як ви приїдете в Україну, в цей рай земний, де я запримітив 77 способів приготування хліба,

– писав Бальзак у листах.

Алфьоров також зауважив, що сьогодні українці часто згадують французькі булочки, а колись саме французи захоплювалися нашим хлібним різноманіттям.

До слова, раніше ми розповідали про те, яка наречена була найбагатшою в історії України. Цікаво, що її посаг не вираховувався в грошах чи красі.