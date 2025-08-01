Впервые украинского писателя номинировали в 1915 году. О ком идет речь, – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Дом".

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Кто мог получить первую Нобелевскую премию среди украинцев?

26 ноября 1915 года из Вены в Шведскую академию отправилось письмо от доктора философии из Вены Иосифа Застырца. В этом письме он выдвинул кандидатуру писателя Ивана Франко на Нобелевскую премию по литературе. Однако письмо поступило с задержкой, когда перечень лауреатов был утвержден. Тогда премию получил Ромен Роллан из Франции.

Возможно, Застирец попытался бы еще раз номинировать Ивана Франко, однако этому помешала смерть Каменяра 28 мая 1916 года после продолжительной болезни.



Иван Франко / Архивное фото

Стоит отметить, что среди украинских писателей и поэтов в разные годы на Нобелевскую премию были номинированы Лина Костенко, Иван Драч и Павел Тычина в 1967 году, Василий Стус в 1985 году, Олесь Гончар в 1991 году и Борис Олейник в 2012 году.

Однако ни один украинец так до сих пор не получил Нобелевскую премию по литературе. Однако среди лауреатов есть Шмуэль Йосеф Агнон, который родился на Тернопольщине и вырос во Львове и Светлана Алексиевич, которая родилась в Ивано-Франковске и является на половину украинкой.

Однако украинцы получили Нобелевскую премию мира – в 2022 году ее присудили Центру гражданских свобод.