Мова йде про мозаїку "Боривітер" Алли Горської, яку цьогоріч вдалося відтворити майстрам. Де встановили цю мозаїку та скільки часу вона буде у Львові – розповість 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Що варто знати про мозаїку "Боривітер"?

Урочисте відкриття відтвореної версії мозаїки "Боривітер" відбулося 13 серпня. Оригінальна мозаїка була у Маріуполі – її у 1967 році створила Алла Горська зі своїм чоловіком Віктором Зарецьким. Востаннє світ бачив цю мозаїку у 2022 році – тоді мережу облетіло фото пошкодженої мозаїки й подальша її доля невідома.

У травні 2025 року завдяки зусиллям маркетплейсу ROZETKA, ГО UKRAINE WOW, Фонду Алли Горської та Віктора Зарецького, мистецького об’єднання "Затирка", майстерні LOVE MOSAIC і львівського бренду "Котто кераміка" вдалося відтворити мозаїку. 15 художників зі 700 кілограмів матеріалів створили панно з 68 фрагментів, з яких як пазл складається мозаїка. Це дозволяє її транспортувати по світу. Спершу відтвореного "Боривітра" побачили у Києві, потім у Лондоні.



Мозаїка "Боривітер" у Львові / Фото ЛМР

До 17 серпня "Боривітер" буде на Площі Ринок у центрі Львова, де побачити її зможе кожен охочий.

На моє глибоке переконання, створюючи цього птаха, Алла Горська дивилася у майбутнє. І хто б що не робив — він завжди летітиме, а Україна перемагатиме й показуватиме світові, хто ми є насправді. Нас неможливо зламати, неможливо перемогти. Ми маємо бути разом,

– наголосив мер Львова Андрій Садовий на відкритті мозаїки.

Тим часом триває збір підписів з проханням до Уряду надати охоронний статус будівлі їдальні "Супій" у селі Гельмязів Черкаської області, на фасаді якої розміщена мозаїка "Птах" – остання робота Алли Горської і одна з двох оригінальних робіт, яку можна взагалі побачити.