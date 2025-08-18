Повідомляє 24 Канал з посиланням на колишнього голову Служби зовнішньої розвідки, ексглаву Адміністрації Президента України, ексначальника військової розвідки України Валерія Кондратюка в інтерв'ю для YouTube-каналу "Дмитро Гордон".

Як з'явилася емблема контррозвідки СБУ?

Кондратюк був причетний до створення емблем українських спецслужб – сови з мечем, що проштрикує карту Росії для ГУР МО України, та орла, який стискає пазурами двоголову змію з імперськими коронами для контррозвідки СБУ.

У 2014 році, перебуваючи в департаменті контррозвідки, із колективом ми думали, як додатково створити якісь, скажімо, мотиваційні стимули і трішки покреативити. І ось тоді народилася перша емблема: орел, який у пазурах, як ви сказали, тримає двоголову змію в російських коронах. І тоді ми зробили новий девіз латиною: Aquila non captat muscas. Що в перекладі означає: "Орел мух не ловить",

– розповів Кондратюк.

Емблема контррозвідки / Фото СБУ

Він наголосив, що контррозвідка – це професіонали, які захищають національну безпеку, а не займаються простими злочинами. Саме на це і вказує девіз.

Як виникла емблема ГУР?

"Після переходу у військову розвідку ми також вирішили трохи зробити тролінг російського ГРУ", – поділився ексголова української розвідки.

Він нагадав, що емблема ГРУ – кажан, який ширяє над земною кулею, із написом: "Вище за нас тільки зірки".

І ось тоді народилася така ідея: зробити сову, яка в пазурах тримає меч, спрямований, зрозуміло, на головного ворога України на той момент – це путінський режим у контурах Російської Федерації. І латиною ми зробили також девіз: Sapiens dominabitur astris. Що в перекладі означає: "Мудрий керуватиме зірками". А сова – це, по суті, єдиний птах, який на льоту ловить кажана. Такий вийшов, скажімо так, тролінг,

– поділився Кондратюк.

Емблема ГУР МО України / Фото Головного управління розвідки

Ексглава української військової розвідки підкреслив, що спочатку емблеми були неофіційними та використовувалися "для мотивації", однак з часом перетворилися на впізнавані бренди департаменту контррозвідки та ГУР МО України.