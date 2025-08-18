Сообщает 24 Канал со ссылкой на бывшего главу Службы внешней разведки, экс-главу Администрации Президента Украины, экс-начальника военной разведки Украины Валерия Кондратюка в интервью для YouTube-канала "Дмитрий Гордон".

Как появилась эмблема контрразведки СБУ?

Кондратюк был причастен к созданию эмблем украинских спецслужб – совы с мечом, что проткнет карту России для ГУР МО Украины, и орла, который сжимает когтями двухголовую змею с имперскими коронами для контрразведки СБУ.

В 2014 году, находясь в департаменте контрразведки, с коллективом мы думали, как дополнительно создать какие-то, скажем, мотивационные стимулы и немного покреативить. И вот тогда родилась первая эмблема: орел, который в когтях, как вы сказали, держит двухголовую змею в российских коронах. И тогда мы сделали новый девиз на латыни: Aquila non captat muscas. Что в переводе означает: "Орел мух не ловит",

– рассказал Кондратюк.

Эмблема контрразведки / Фото СБУ

Он отметил, что контрразведка – это профессионалы, которые защищают национальную безопасность, а не занимаются простыми преступлениями. Именно на это и указывает девиз.

Как возникла эмблема ГУР?

"После перехода в военную разведку мы также решили немного сделать троллинг российского ГРУ", – поделился экс-глава украинской разведки.

Он напомнил, что эмблема ГРУ – летучая мышь, которая парит над земным шаром, с надписью: "Выше нас только звезды".

И вот тогда родилась такая идея: сделать сову, которая в когтях держит меч, направленный, понятно, на главного врага Украины на тот момент – это путинский режим в контурах Российской Федерации. И на латыни мы сделали также девиз: Sapiens dominabitur astris. Что в переводе означает: "Мудрый будет управлять звездами". А сова – это, по сути, единственная птица, которая на лету ловит летучую мышь. Такой получился, скажем так, троллинг,

– поделился Кондратюк.

Эмблема ГУР МО Украины / Фото Главного управления разведки

Экс-глава украинской военной разведки подчеркнул, что сначала эмблемы были неофициальными и использовались "для мотивации", однако со временем превратились в узнаваемые бренды департамента контрразведки и ГУР МО Украины.