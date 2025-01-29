Отключения света не страшны: на Киевщине установили солнечные панели на крыше дома
Многие люди ищут альтернативу привычным источникам энергии и переходят на солнечные панели. В частности, это же делают и в Киевской области.
В Буче на крыше многоквартирного дома заработала солнечная электростанция. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Бучанский городской совет.
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Дом будет иметь резервное электроснабжение
Проект реализовали в рамках программы "ГринДИМ", которая поддерживает энергоэффективные решения для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Фонд энергоэффективности компенсирует до 70% стоимости оборудования.
В доме, где проживают жители 213 квартир, установили 36 солнечных панелей, два инвертора мощностью по 10 киловатт и аккумуляторные батареи на 20 киловатт.
На крыше дома теперь есть солнечные панели / Скриншот видео Бучанского городского совета
Система работает автономно, обеспечивая бесперебойное функционирование котельной даже в случае отключения электроэнергии. Благодаря аккумуляторам дом будет иметь резервное электроснабжение в течение 4 – 5 часов.
Стоимость проекта превысила 1 миллион гривен. Жители дома самостоятельно профинансировали его реализацию и ожидают компенсацию от Фонда энергоэффективности.
Подобные проекты уже реализовывали в Украине. Наше государство движется к энергонезависимости, поэтому таи инициативы необходимы.