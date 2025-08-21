Изменение названий улиц – привычный для нас процесс. Улицы переименовывают в рамках декоммунизации и деколонизации, называют в честь новейших героев и тому подобное. Одни и те же улицы часто получают разные названия в зависимости от исторической эпохи.

Однако в городе Днепр есть уникальная улица. Несмотря на то, что сам город не раз изменил название, там есть улица, которую за более 200 лет ни разу не переименовывали. О ней расскажет 24 Канал со ссылкой на Елену Присягину.

Какую улицу Днепра никогда не переименовывали?

В XIX веке в районе улицы Философской в Днепре кипела жизнь. Однако как и на большинстве улиц, во время дождей здесь появлялась проблема – пройти по ней было невозможно. На фоне того у местных была шутка о том, что улицу назвали Философской потому, что надо сначала пофилософствовать перед тем, как решиться ее перейти в таких условиях.

Раньше улица Философская считалась "самой еврейской" улицей города. На ней были расположены несколько синагог, третье отделение Талмуд-Торы, приют для сирот и еврейская больница.

По одной из версий, название имеет именно еврейское происхождение. Ее назвали Философской, потому что здесь изучали философию еврейской мудрости и традиций.

Улица Философская в Днепре / Фото Елены Присягиной

Несмотря на распад Российской империи, освободительную борьбу, советскую оккупацию, Вторую мировую войну и немецкую оккупацию и перестройку и распад СССР, название этой улицы оставалось неизменным. Это едва ли не единственная улица Днепра, которую ни разу не переименовывали за более чем 200 лет.