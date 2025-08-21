Зміна назв вулиць – звичний для нас процес. Вулиці перейменовують в межах декомунізації та деколонізації, називають на честь новітніх героїв тощо. Одні й ті самі вулиці часто отримують різні назви залежно від історичної епохи.

Однак у місті Дніпро є унікальна вулиця. Попри те, що саме місто не раз змінило назву, там є вулиця, яку за понад 200 років жодного разу не перейменовували. Про неї розповість 24 Канал з посиланням на Олену Присягіну.

Яку вулицю Дніпра ніколи не перейменовували?

У ХІХ столітті в районі вулиці Філософської в Дніпрі вирувало життя. Проте як і на більшості вулиць, під час дощів тут з'являлася проблема – пройти нею було неможливо. На тлі того в місцевих був жарт про те, що вулицю назвали Філософською тому, що треба спершу пофілософствувати перед тим, як наважитися її перейти в таких умовах.

Раніше вулиця Філософська вважалася "найбільш єврейською" вулицею міста. На ній були розташовані кілька синагог, третє відділення Талмуд-Тори, притулок для сиріт і єврейська лікарня.

За однією з версій, назва має саме єврейське походження. ЇЇ назвали Філософською, бо тут вивчали філософію єврейської мудрості і традицій.

Вулиця Філософська в Дніпрі / Фото Олени Присягіної

Попри розпад Російської імперії, визвольні змагання, радянську окупацію, Другу світову війну й німецьку окупацію та перебудову й розпад СРСР, назва цієї вулиці залишалася незмінною. Це чи не єдина вулиця Дніпра, яку жодного разу не перейменовували за понад 200 років.