В Галиче нашли "средневековый клад": одна деталь удивила даже археологов

На территории древнего Галича археологи обнаружили целый ряд артефактов, которые помогают воссоздать жизнь города сотни лет назад. Среди находок есть предметы, связанные с торговлей, бытом и ремеслами, а один из них особенно заинтересовал исследователей.

В ходе раскопок в урочище Церквиска возле фундаментов Благовещенского храма в Крилосе ученые обнаружили свинцовую гирю XII–XIII веков. Она весит 8,72 грамма, а на ее основании сохранился рельефный крестик, рассказал ученый секретарь заповедника "Древний Галич" Андрей Стасюк.

Гиря с крестиком

По данным Национального заповедника "Древний Галич", находка соответствует распространенному средневековому весовому стандарту двойной ногаты и близка к византийской системе весов.

Особое внимание археологов привлек именно крестик на основании предмета. Такое обозначение, вероятно, могло свидетельствовать о соответствии гири установленному стандарту.

Подобные весы использовались для взвешивания серебра, монет, драгоценных металлов и других дорогостоящих товаров.

Но гиря – не единственная интересная находка с этого участка. Ранее здесь обнаружили бронзовые весы, серебряную венгерскую монету, таможенные пломбы дорогочинского типа, остатки деревянного сооружения, металлический ключ и другие артефакты.

В Галиче могла быть собственная средневековая таможня

Именно совокупность этих находок натолкнула исследователей на интересную гипотезу. Археологи предполагают, что в этой части древнего Галича могла работать торговая таможня.

Обнаруженные весы могли использоваться для контроля товаров, а таможенные пломбы – для их маркировки. Серебряная монета венгерского короля Белы IV и другие предметы также свидетельствуют о широких торговых связях княжеского города.