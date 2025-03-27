Туристы назвали страны, где кухня впечатляет больше, чем достопримечательности

Во время путешествий в новые страны особенно приятно открывать для себя местную кухню на вкус. Пользователи Reddit поделились собственным опытом и назвали страны, где еда была самой вкусной.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Грузия

Путешественники назвали грузинскую кухню "умопомрачительной и невероятной", отметив, что она превзошла все их ожидания. Некоторые туристы настолько восхитились местными блюдами, что начали готовить их дома. Особенно отметили качество ингредиентов. Туристы, которые побывали в Грузии, советуют обязательно попробовать хачапури и сациви.

Даже самый простой хлеб, сыр и вино – высочайшего качества. Вы можете сказать, что находитесь в месте, где люди действительно заботятся о еде,

– рассказала одна из туристок.

Туристы в восторге от грузинской кухни / Фото GettyImages

Исландия

Для многих туристов Исландия оказалась неожиданным кулинарным открытием. Среди фаворитов путешественников – местные хот-доги, бараньи отбивные, свежеиспеченный ржаной хлеб, скир (йогурт) и рыбное рагу. Кроме того, пользователи подчеркнули, что именно в Исландии "самая здоровая еда".

В Исландии путешественники советуют попробовать местные хот-доги / Фото Unsplash

Ирландия

Несмотря на распространенный стереотип о том, что ирландская кухня ограничивается только мясом и картофелем, путешественники уверяют, что на "Изумрудном острове" можно попробовать много замечательных блюд.

Ирландия славится превосходным качеством продуктов, особенно молочных и мясных. Также туристы советуют обязательно попробовать блюда из морепродуктов и "необычайно вкусный черный хлеб".

Туристы разрушили стереотипы относительно ирландской кухни / Фото Unsplash

Индонезия

Для многих туристов местная кухня стала настоящим открытием. Больше всего поразили чрезвычайно свежие и вкусные фрукты.

Я жила в Восточной Яве несколько лет в сельской общине, и теперь скучаю по многим продуктам. А также по самым свежим и вкусным фруктам, которые я когда-либо пробовала,

– рассказала туристка под ником adventu_Rena.

Больше всего путешественники скучают по фруктам из Индонезии / Фото Unsplash

Малайзия

Многие путешественники ехали в Малайзию с большими надеждами на местную кухню, и еда все равно превзошла ожидания. Туристы отмечают, что там "абсолютно замечательное почти каждое блюдо". Особенно рекомендуют попробовать лаксу – острый суп с лапшой, который называют "невероятным".

Еда в Малайзии превышает любые вкусовые ожидания / Фото Unsplash

К слову, недавно путешественница Джена Камара рассказала, в какие 2 города Европы она не хотела бы возвращаться. Также она рассказала, какие европейские города ее приятно поразили.