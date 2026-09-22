"Открытие десятилетия": вас точно поразит то, что нашли в гробнице, которую не открывали 600 лет

Ученые наткнулись на археологический "джекпот", который официально назвали открытием десятилетия. В Перу обнаружили совершенно нетронутый мавзолей древней цивилизации, остававшийся запечатанным на протяжении 600 лет.

То, что исследователи увидели внутри, заставило затаить дыхание даже опытных историков, сообщает Smithsonian Magazine.

Гробница, которую не смогли ограбить

Сенсационное открытие было сделано на территории Чан-Чан – бывшей столицы доинкской цивилизации Чиму, которая сегодня находится под охраной ЮНЕСКО.

Мавзолей чудом уцелел под слоями песка, почвы и камней. Самое главное – туда не смогли проникнуть ни колониальные, ни современные "черные" археологи.

Руководитель раскопок Хорхе Менесес не сдержал эмоций. По его словам, это первый случай в истории перуанской археологии, когда ученые получили доступ к погребальной платформе с неизменным содержимым.

Ранее о быте знати Чиму было известно лишь из перепроданных частных коллекций или разграбленных остатков курганов.

Золото, роскошь и 38 скелетов

Спустившись по древней лестнице в центральную камеру глубиной почти 5 метров, археологи обнаружили настоящие сокровища:

огромное количество медных и золотых артефактов;

богато украшенную ювелирную бижутерию и металлическое оружие;

уникальный разноцветный текстиль, который прекрасно сохранился.

Всего в мавзолее нашли останки как минимум 38 человек, принадлежавших к высшей королевской знати или их ближайшему окружению.

Жуткая находка в центре гробницы

Главный скелет в центральной комнате лежал отдельно, а его череп был покрыт ярко-красным пигментом – киноварью (кристаллической формой сульфида ртути). При этом часть его костей отсутствовала.

Ученые объясняют: древние андские народы часто раскапывали своих умерших вождей, чтобы поклоняться им, "общаться" с ними и вновь перезахоронять.

Народ чиму процветал на севере Перу примерно с 900 по 1470 годы, пока их не покорили инки. Их называют первым настоящим "инженерным обществом" Америки, ведь они сумели создать невероятную сеть ирригационных каналов посреди пустыни.

Эта находка – лишь капля в море. Ученые официально заявляют, что на сегодняшний день раскопано не более 7 % от общей площади древнего города Чан-Чан. Цитадель скрывает еще множество тайн, которые ждут своего часа.