В самолетах это делают постоянно, но не из-за комфорта: зачем приглушают свет во время взлета

Каждое начало авиаперелета и его конец для пассажиров начинается с того, что их просят пристегнуть ремни, поднять столики и перевести сиденья в вертикальное положение. Но во время этого многие замечают, что в салоне еще и приглушают свет. И делается это вовсе не для атмосферы.

Почему в самолетах приглушают свет во время взлета и посадки и как это связано с безопасностью пассажиров, пишут в Mental Floss.

Именно взлет и посадка самолета считается самыми рискованными этапами полета. Поэтому экипаж судна заранее готовит пассажиров к возможным чрезвычайным ситуациям – приглушает свет.

Дело в том, что если во время полета вдруг исчезнет электроэнергия, резкий переход от яркого освещения к темноте может дезориентировать людей. Пассажирам будет труднее быстро найти аварийные выходы или световые дорожки эвакуации.

А приглушенный свет помогает глазам постепенно адаптироваться к темноте еще до возможной опасности. В случае экстренной ситуации люди смогут быстрее сориентироваться в салоне.

К тому же такая практика важна и для самих пилотов. Ведь во время ночной посадки яркий свет внутри самолета может создавать блики на лобовом стекле кабины, особенно если взлетная полоса мокрая после дождя. Поэтому это может затруднять видимость огней на полосе или даже скрыть потенциальные препятствия.

Интересно! В авиакомпаниях также просят открыть шторки иллюминаторов во время взлета и посадки. Это делается по нескольким причинам, а именно: для того, чтобы бортпроводники могли быстрее и четче видеть условия, развивающихся снаружи, и вовремя начать эвакуацию, а также чтобы и сами пассажиры имели четкий обзор. Соответственно бортпроводники или пассажиры могут быстро предупредить всех о начале чрезвычайной ситуации.

Что еще странного делают в самолетах?

Традиция аплодировать после посадки самолета появилась не просто так. Считается, что впервые пассажиры начали хлопать пилотам в 1948 году в США, когда экипажу American Airlines удалось аварийно посадить самолет после проблем с шасси. Именно тогда аплодисменты стали символом благодарности за безопасное приземление.

Впоследствии эта привычка распространилась по всему миру, а особенно популярной стала в 1980-х годах. В то же время эксперты объясняют, что люди аплодируют из-за облегчения после полета и ощущения общего пережитого опыта, так как для многих посадка до сих пор остается самым напряженным моментом перелета.

Но не у всех отношение к таким аплодисментам положительное. Некоторые эксперты считают, что это лишнее, ведь пилоты просто выполняют свою работу. К тому же из-за звукоизоляции кабины экипаж часто даже не слышит аплодисментов пассажиров.