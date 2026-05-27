Чому в літаках приглушують світло під час зльоту та посадки і як це пов'язано з безпекою пасажирів, пишуть в Mental Floss.

Саме злет та посадка літака вважається найризикованішими етапами польоту. Через це екіпаж судна заздалегідь готує пасажирів до можливих надзвичайних ситуацій – приглушує світло.

Річ у тім, що якщо під час польоту раптом зникне електроенергія, різкий перехід від яскравого освітлення до темряви може дезорієнтувати людей. Пасажирам буде важче швидко знайти аварійні виходи чи світлові доріжки евакуації.

А приглушене світло допомагає очам поступово адаптуватися до темряви ще до можливої небезпеки. У випадку екстреної ситуації люди зможуть швидше зорієнтуватися в салоні.

До того ж така практика важлива і для самих пілотів. Адже під час нічної посадки яскраве світло всередині літака може створювати відблиски на лобовому склі кабіни, особливо якщо злітна смуга мокра після дощу. Відтак це може ускладнювати видимість вогнів на смузі або навіть приховати потенційні перешкоди.

Цікаво! В авіакомпаніях також просять відкрити шторки ілюмінаторів під час злету та посадки. Це робиться з декількох причин, а саме: для того, щоб бортпровідники могли швидше та чіткіше бачити умови, що розвиваються зовні, та вчасно почати евакуацію, а також щоб і самі пасажири мали чіткий огляд. Відповідно бортпровідники чи пасажири можуть швидко попередити всіх про початок надзвичайної ситуації.

Що ще дивного роблять в літаках?

Традиція аплодувати після посадки літака з'явилася не просто так. Вважається, що вперше пасажири почали плескати пілотам у 1948 році в США, коли екіпажу American Airlines вдалося аварійно посадити літак після проблем із шасі. Саме тоді оплески стали символом вдячності за безпечне приземлення.

Згодом ця звичка поширилася по всьому світу, а особливо популярною стала у 1980-х роках. Водночас експерти пояснюють, що люди аплодують через полегшення після польоту та відчуття спільного пережитого досвіду, бо ж для багатьох посадка досі залишається найнапруженішим моментом перельоту.

Але не у всіх ставлення до таких оплесків позитивне. Деякі експерти вважають, що це зайве, адже пілоти просто виконують свою роботу. До того ж через звукоізоляцію кабіни екіпаж часто навіть не чує аплодисментів пасажирів.