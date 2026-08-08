Почему в Швейцарии коровы иногда летают на вертолетах: причина вас удивит

Если увидеть в сети видео, где корову перевозят на вертолете над Альпами, легко подумать, что это шутка или туристическая достопримечательность.

На самом деле такие полеты в Швейцарии происходят регулярно и имеют вполне практическое объяснение. Более того, для местных фермеров это давно стало привычной частью работы, пишет abc7ny.com.

В альпийских пастбищах нет дорог

Каждую весну тысячи коров в Швейцарии перегоняют высоко в Альпы, где они проводят лето на горных лугах. Там животные пасутся на свежей траве, а фермеры производят знаменитые альпийские сыры.

Однако часть таких пастбищ расположена настолько высоко, что к ним не ведут автомобильные дороги. Если животное заболело, получило травму или больше не может самостоятельно спуститься вниз, единственным способом эвакуации становится вертолет.

Перед полетом корову помещают в специальную мягкую сетку или ремневую конструкцию, которая равномерно распределяет вес. Затем ее поднимают в воздух и доставляют к месту, куда уже может подъехать ветеринар или транспорт. Сам полет обычно длится всего несколько минут.

Как коровы летают на вертолете: смотреть видео

Вертолет дешевле, чем кажется

На первый взгляд может показаться, что такие перевозки стоят баснословных денег. Но для многих фермеров это выгоднее, чем потерять дорогостоящую молочную корову.

В Швейцарии высокопродуктивное животное может стоить несколько тысяч, а иногда и десятки тысяч долларов. Если есть шанс спасти ее с помощью авиатранспорта, фермеры часто соглашаются на такие расходы.

Кроме того, вертолеты используют не только для спасения животных. Они доставляют в горы сено, строительные материалы, продукты и даже оборудование для отдаленных альпийских хозяйств.

Чаще всего летают даже не коровы

Интересно, что взрослые коровы попадают в воздух гораздо реже, чем кажется после просмотра вирусных роликов. Чаще всего фермеры транспортируют телят или молодых животных, которые легче по весу.

Однако если взрослая корова получает травму на крутом склоне, вертолет остается самым быстрым и безопасным способом ее эвакуации.

Пилоты, выполняющие такие полеты, проходят специальную подготовку. Они должны максимально плавно поднимать и опускать животное, чтобы свести к минимуму стресс и избежать травм.

Видео с "летающими коровами" давно стали символом Швейцарии. Для туристов это выглядит необычно, но швейцарцы давно привыкли к такому зрелищу.