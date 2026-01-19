Зарплата 120 тысяч долларов, но ни одного желающего: почему эти вакансии обходят работники

В США предлагают зарплаты до 120 тысяч долларов в год, но тысячи таких вакансий так и остаются пустыми. Причина такого дефицита выглядит несколько неожиданной.

Каких работников в США не хватает больше всего?

Автомобильные гиганты, которые в годы Второй мировой войны массово привлекали рабочих для производства техники для фронта, сейчас сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных рабочих.

Генеральный директор Ford Джим Фарли сообщил, что компания имеет около пяти тысяч открытых вакансий для механиков с потенциальной зарплатой до 120 тысяч долларов в год, что почти вдвое больше средней зарплаты в США.

Впрочем, заполнить эти позиции крайне сложно, поскольку США сталкиваются с нехваткой традиционных рабочих. По словам Фарли, сегодня в США есть более миллиона незакрытых вакансий в критически важных сферах, в частности, службы экстренной помощи, грузовые перевозки, заводские рабочие, сантехники, электрики и ремесленники.

Он добавил, что во многих автосалонах по всей стране есть полностью оборудованные мастерские, однако работать в них просто некому.

Почему возник кадровый дефицит?

В издании предполагают, что одна из причин кадрового дефицита заключается в длительном пути к высоким заработкам в этой сфере. Значительная часть механиков работает по фиксированной ставке, когда доход зависит не от количества отработанных часов, а от скорости выполнения работ. Поэтому шестизначные доходы обычно становятся реальностью только после многих лет практики.

Еще одним сдерживающим фактором является длительное обучение профессии, которое может длиться 5 лет и более. В то же время, для тех, кто готов пройти этот путь, финансовое вознаграждение может быть существенным.

В качестве примера приводится 39-летний житель Огайо Тед Хаммель, который работает старшим мастером-техником и специализируется на ремонте трансмиссий. Его годовой доход достигает около 160 тысяч долларов. Вместе с тем, Хаммель признается, что понадобилось более 10 лет работы, чтобы только пересечь порог в 100 тысяч долларов в год.

Он рассказал, что начал работать автомехаником в 2012 году, а шестизначный доход смог получить только в 2022 году. Сейчас же стартовая зарплата для квалифицированных рабочих составляет около 42 тысяч долларов в год.

Обычно для этой должности требуется около восьми лет опыта работы или стажировки, при этом наличие высшего образования не является обязательным требованием.

Какая средняя заработная плата в США?

Согласно последнему отчету Бюро статистики труда США (BLS), медианная заработная плата американцев, работающих полный рабочий день, в конце 2025 года достигла 1 214 долларов в неделю (примерно 63 128 долларов в год).

В то же время наиболее высокооплачиваемыми остаются управленческие и профессиональные сферы (менеджмент, ИТ, инженерия), где средняя зарплата мужчин составляет около 1 912 долларов, а женщин – 1 466 долларов в неделю.

