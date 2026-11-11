Почему на Буковине ставят ведра на могилах: украинцы объяснили необычную традицию

На кладбищах Буковины можно увидеть необычную деталь – обычные ведра, установленные прямо на могилах. Людям, которые раньше не сталкивались с таким, это может показаться странным и даже вызвать немало вопросов.

Эту необычную особенность заметил пользователь Threads @svitla.pamiat.khm, который решил поинтересоваться в сети, почему нужны такие ведра. В ответ украинцы объяснили истинное назначение необычных конструкций и поделились воспоминаниями о том, как их использовали раньше.

Почему на могилах ставят ведра

Сначала автор поста отметил, что заметил такую особенность в Выжнице Черновицкой области. Впоследствии он уточнил, что перепутал населенный пункт и на самом деле речь идет о Вашковцах.

В комментариях пользователи объяснили, что внутрь ведер ставят церковные свечи, чтобы ветер не погасил пламя. Такой способ использовали еще до того, как появились современные лампадки и специальные защитные конструкции для свечей.

Один из комментаторов заметил, что раньше у людей не всегда была возможность приобрести каплички для свечей, поэтому они использовали старые ведра без дна. Их ставили на могилах, чтобы пламя могло дольше гореть даже в ветреную погоду.

Ведра на могилах / Фото пользователя @svitla.pamiat.khm

Другие пользователи также подтвердили, что видели подобное в Прикарпатье. Некоторые предположили, что со временем такая практика могла превратиться в местную традицию. Даже там, где уже есть современные лампадки и защищенные от ветра свечи, ведра продолжают оставаться на могилах.

Не обошлось и без юмора. Часть пользователей решила пошутить над необычным видом конструкций и предложила собственные забавные объяснения.

В частности, ведра называли шлемами тевтонских рыцарей, местами захоронения крестоносцев и даже храмами для насекомых.