Верка Сердючка в Голливуде: как звезда появилась в фильме с Джейсоном Стейтемом
- Украинская артистка Верка Сердючка появилась в голливудском фильме "Шпионка", где ее концерт в Париже становится частью ключевого сюжетного поворота.
- В фильме звучат песни Сердючки, включая "Russia Goodbye" и "Spy Party", написанную специально для ленты; также она посетила премьеру фильма вместе со своей мамой.
Мало кто знает, но украинская артистка Верка Сердючка появилась в голливудском фильме "Шпионка". Ее участие стало не только ярким моментом ленты, но и частью ключевого сюжетного поворота.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "Отряда киноманов" в TikTok.
Смотрите также Вы их точно слышали – просто не знали: в каких мировых проектах звучат песни "ДахиБрахи"
Что известно о роли Верки Сердючки в фильме "Шпионка"
Комедийный боевик "Шпионка", собравший в мировом прокате 235 миллионов долларов при бюджете всего 65 миллионов долларов, запомнился зрителям не только звездным составом (Джуд Лоу, Джейсон Стейтем, Мелисса Маккартни), но и неожиданным появлением украинской поп-дивы Верки Сердючки.
Одна из самых ярких сцен в фильме – концерт Сердючки в самом центре Парижа, прямо у реки Сены. Главная героиня вынуждена вырвать у нее микрофон, чтобы предупредить о взрывчатке в рюкзаке своего знакомого.
Верка Сердючка в фильме "Шпионка": смотрите видео
В результате все удается, рюкзак летит в реку и взрывается, что распугивает аудиторию Сердючки, после чего ее визуальное участие в фильме заканчивается.
Интересно, что в фильме звучит не только хит Russia Goodbye, но и еще одна песня звезды – Spy Party, вероятно, написана специально для ленты.
В фильме "Шпионка" звучала песня Верки Сердючки Spy Party: смотрите видео
Также Верка Сердючка с мамой также посетили премьеру "Шпионки". Там звезда устроила настоящее шоу, сделала памятное фото со Стейтемом и даже затанцевала вместе с главной героиней фильма.
К слову, ранее мы рассказывали, в каких фильмах звучал украинский "Щедрик". Мелодию можно нередко услышать в культовых лентах.