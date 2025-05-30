Верка Сердючка в Голливуде: как звезда появилась в фильме с Джейсоном Стейтемом

Мало кто знает, но украинская артистка Верка Сердючка появилась в голливудском фильме "Шпионка". Ее участие стало не только ярким моментом ленты, но и частью ключевого сюжетного поворота.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "Отряда киноманов" в TikTok.

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Что известно о роли Верки Сердючки в фильме "Шпионка"

Комедийный боевик "Шпионка", собравший в мировом прокате 235 миллионов долларов при бюджете всего 65 миллионов долларов, запомнился зрителям не только звездным составом (Джуд Лоу, Джейсон Стейтем, Мелисса Маккартни), но и неожиданным появлением украинской поп-дивы Верки Сердючки.

Одна из самых ярких сцен в фильме – концерт Сердючки в самом центре Парижа, прямо у реки Сены. Главная героиня вынуждена вырвать у нее микрофон, чтобы предупредить о взрывчатке в рюкзаке своего знакомого.

Верка Сердючка в фильме "Шпионка": смотрите видео

В результате все удается, рюкзак летит в реку и взрывается, что распугивает аудиторию Сердючки, после чего ее визуальное участие в фильме заканчивается.

Интересно, что в фильме звучит не только хит Russia Goodbye, но и еще одна песня звезды – Spy Party, вероятно, написана специально для ленты.

В фильме "Шпионка" звучала песня Верки Сердючки Spy Party: смотрите видео

Также Верка Сердючка с мамой также посетили премьеру "Шпионки". Там звезда устроила настоящее шоу, сделала памятное фото со Стейтемом и даже затанцевала вместе с главной героиней фильма.

К слову, ранее мы рассказывали, в каких фильмах звучал украинский "Щедрик". Мелодию можно нередко услышать в культовых лентах.