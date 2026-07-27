Топ вещей до 500 гривен, меняющих жизнь: в Threads поделились неожиданными находками

Иногда наиболее полезные покупки стоят не тысячи гривен, а совсем немного. Именно такие вещи часто становятся незаменимыми в повседневной жизни, хотя о них редко рассказывают в рекламе.

Именно такая подборка недавно стала вирусной в сети, пишет 24 канал.

В Threads набирает популярность сообщение, в котором пользователь @irysja123 предложила поделиться покупками дешевле 500 гривен, что действительно сделали жизнь лучше.

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Она предположила, что в комментариях будет больше практичных советов, чем во многих обзорах в интернете. И, похоже, не ошиблась – под постом люди начали массово делиться вещами, без которых теперь не представляют свой быт.

Топ полезных вещей

Первым свой ответ дал сам автор сообщения. "У меня – это машинка для обрезки катышек на одежде." Такое устройство буквально дает вторую жизнь старым свитерам, пальто и худые.

Одним из самых популярных комментариев стал отзыв об обычном держателе для телефона, купленном на AliExpress всего за 20 центов еще восемь лет назад.

20 центов на алике 8 лет назад. Пережила со мной все, что только можно. Впечатление словно мы навеки вместе,

– написала @poniboo.

Еще одна вещь, которую пользователи называли настоящим открытием – фиксаторы для простыни, не дающие ей сбиваться во время сна.

Неожиданно много одобрительных отзывов получил двусторонний металлический скребок для кухни. По словам пользователей, он легко очищает даже старый жир в духовке или противне, при этом не царапая поверхность.

Еще одна неожиданная находка – мусорный захват, который помогает поднимать предметы без необходимости наклоняться. Его рекомендовали людям с проблемами со спиной, но автор комментария нашла ему значительно более широкое применение.

Поднимает все упавшее с пола. По секрету: я им даже тюльпаны сажала,

– поделилась @natka_opti.

Для многих открытием стал и распылитель для масла , который позволяет более экономно использовать продукт во время приготовления пищи.

Среди самых полезных мелочей также назвали спрей для расчесывания волос, который помогает быстро справиться с запутанными волосами без лишнего дискомфорта.

Один из комментариев удивил многих необычным бытовым советом. Пользователь рассказала, что использует обычную дешевую зубную пасту для чистки смесителей.

Если под рукой нет адекватной химии, то зубная паста на мочалку и потереть краны – не так скоро будут пачкаться,

– написала @t_d_sp.irit.

Совет быстро собрал одобрительные ответы и благодарности от других пользователей.

Еще одна покупка, которая, по словам пользователей, изменила их быт – длинный металлический рожок для обуви.

Металлический длинный пятатолкатель с базара за 50 гривен, чтобы когда обуваешься – не надо сгибаться. Моя жизнь разделилась на до и после,

– написал @cimcopok.

Неожиданно популярной оказалась и обычная сумка-тележка, известная как "кравчучка". Многие написали, что после покупки перестали носить тяжелые пакеты из магазина в руках и пожалели лишь о том, что не приобрели ее раньше.

Впрочем, не все упоминали о бытовых вещах. Одним из самых теплых ответов стал краткий комментарий: " Пес из приюта ." А еще один пользователь показал фотографию морской свинки , намекая, что именно домашний любимец стал самым лучшим "покупкой", хотя его вряд ли можно назвать обычной покупкой.

Под сообщением продолжают появляться новые ответы, но уже сейчас очевидно: больше всего украинцы ценят не дорогие гаджеты, а простые вещи, которые ежедневно экономят время, силы и нервы.