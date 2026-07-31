Сегодня они доступны практически каждому: 5 привычных вещей, которые когда-то были доступны только богачам

Многие привычные нам вещи, которые сегодня может позволить себе практически каждый, когда-то были настоящими предметами роскоши. Из-за высокой стоимости, сложности производства или транспортировки они были доступны лишь самым богатым людям.

Со временем развитие технологий и промышленности сделало их обычной частью повседневной жизни. 24 Канал собрал вещи, которые еще несколько веков назад считались символами богатства, а сегодня никого не удивляют.

Лед

До появления искусственного охлаждения лед был роскошью, особенно в регионах с теплым климатом. Со времен Древнего Рима и до конца XIX века его добывали в горах или на замерзших озерах и реках, после чего хранили в специальных хранилищах или накрытых ямах. Летом его использовали для охлаждения еды и напитков.

Кубики льда / Фото Unsplash

В XIX веке торговля льдом превратилась в прибыльную отрасль. Одной из ключевых фигур стал американский купец Фредерик Тюдор, которого называли "Королем льда". Он сколотил большой статок, поставляя лед из Новой Англии в Карибский бассейн, Южную Америку, Европу и даже Индию.

В то же время в начале XX века этот бизнес пришел в упадок из-за появления холодильников и льдогенераторов, которые сделали лед обычным предметом быта.

Фиолетовый цвет

Сегодня фиолетовый – лишь один из многих цветов, который можно увидеть в одежде, рекламе или логотипах. Однако более трех тысяч лет назад он был символом исключительной роскоши.

Примерно в 1500 году до нашей эры для получения фиолетового красителя использовали тысячи морских улиток, которых находили на побережье древнего Ливана. Их раковины разбивали, тела оставляли в воде, а затем из маленьких желез добывали сок.

Под действием солнечного света этот сок постепенно менял цвет. Рабочие должны были очень точно остановить процесс в нужный момент, иначе получить желаемый оттенок было невозможно.

Именно сложность такого производства сделала фиолетовый одним из самых дорогих цветов своего времени.

Ананасы

Впервые европейцы увидели ананас в 1493 году, когда Христофор Колумб прибыл на остров Гваделупа в Вест-Индии. Необычный сладкий фрукт настолько поразил путешественников, что впоследствии стал символом роскоши.

В XVII–XVIII веках ананасы были доступны лишь самым богатым жителям Европы и Северной Америки. В британских колониях в XVIII веке один ананас, импортированный из Карибского бассейна, в пересчете на современные деньги мог стоить около 8 тысяч долларов.

Ананасы / Фото Unsplash

В Великобритании ананас также стал символом высокого статуса. Его изображение использовали в архитектуре и дизайне. Украшения в форме этого фрукта и сегодня можно увидеть на крышах, дверях и перилах многих престижных зданий Лондона.

Только развитие пароходства и консервной промышленности в XIX веке сделало ананасы значительно более доступными.

Алюминий

Сегодня алюминий является одним из самых распространенных и доступных металлов. Его используют в производстве банок для напитков, бытовых предметов и самолетов.

Однако до появления электролиза в конце XIX века этот металл было чрезвычайно сложно добывать и очищать. Из-за этого алюминий ценился даже больше, чем золото и серебро.

В 1860-х годах император Франции Наполеон III хранил алюминиевые столовые приборы только для самых почетных гостей, тогда как остальным подавали приборы из золота.

А в 1884 году вершину Вашингтонского монумента увенчали шестифунтовой алюминиевой пирамидой в качестве демонстрации промышленных достижений Соединенных Штатов.

Кофе

Сегодня многим людям трудно представить утро без чашки кофе. Но когда-то этот напиток был настоящей редкостью.

Согласно распространенной легенде, около 1200 лет назад эфиопский пастух Калди заметил, что его козы становились необычайно активными после того, как съедали красные ягоды неизвестного куста. Заинтересовавшись, он сам попробовал эти ягоды, и именно так, согласно легенде, был открыт кофе.

Кофейные зерна / Фото Unsplash

Фактически кофе не существовал как продукт примерно до 800 года нашей эры. После его появления он еще долгое время оставался роскошью и был недоступен для большинства людей.