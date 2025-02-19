В украинских хитах 70-х звучит голос известной певицы: для многих это было открытием

Прошлым летом в украинском TikTok стала вирусной песня "Катерина", которую исполнил ВИА "Арника". Однако новое открытие произошло недавно.

В сети недавно произошло большое открытие относительно того, кому же принадлежит женский голос в популярной песне. Кому он принадлежит – рассказывает 24 Канал.

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Так кто же пел в "Арнике"

Песня "Катерина", которую большинство ищут по запросу "То было необычным летом", была записана в 1975 году. Солистами ВИА "Арника" тогда были Виктор Морозов и Виктория Врадий. Последняя в конце 80-х стала известной как Сестричка Вика.

ВИА "Арника" – "Катерина": смотрите видео

В сети TikTok впервые на это обратила внимание блогерша с ником chio.chi, а в комментариях собралось немалое количество удивленных этим фактом людей. Хотя многие также заявили, что на самом деле голос на записи песни "Катерина" принадлежит Ольге Щербаковой.

Однако есть записи, где точно звучит вокал Сестрички Вики, то есть Виктории Врадий.

ВИА "Арника" – "Только раз цветет любовь": смотрите видео

Сестричка Вика известна по хитам "Булочка с маком", "То мое море". В "Арнику" она попала еще школьницей. А уже в 1989 году стала победительницей первого фестиваля "Червона рута" среди рок-исполнителей. Была замужем за продюсером Владимиром Бебешко, но впоследствии пара развелась.

Сестричка Вика – "То моє море": смотрите видео

В 1993 году Виктория Врадий уехала с концертами в США, где и осталась жить с сыном. В 2004 году вернулась в Украину и думала даже возобновить творческую деятельность, но уже через 2 года снова эмигрировала в США. Сейчас проживает в Лос-Анджелесе.