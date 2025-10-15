В сети часто можно встретить видео, которые становятся вирусными. Иногда это происходит случайно: кто-то публикует ролик, а другие его подхватывают.

Например, в ТикТок набирают популярность видео с различными приборами якобы от компании Dnipro-M. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на peacemaker.

Смотрите также Что произошло с убийцей Степана Бандеры и как сложилась его судьба

Что предлагают сделать более технологичным?

В сети очень популярными становятся видео с предложениями технологических решений якобы от известной компании Dnipro-M. Пользователи создают ролики в стиле компании, однако подходят к этому очень креативно. Например, создали ролик с рекламой аккумуляторных червей для рыбалки, которые могут работать 4 часа без дополнительной зарядки.

Что предлагают пользователи: смотрите видео

Однако на этом пользователи не остановились. Создали рекламный ролик для аккумуляторной гигиенической прокладки, которая имеет все функции обычной и даже больше.

Что известно об аккумуляторной прокладке: смотрите видео

Однако и этого было мало. Вероятно, каждый слышал о таком девайсе как "губозакаточная" машинка. Именно ее и решили прорекламировать в стиле Dnipro-M. Эти видео приобретают невероятную популярность, собирают просмотры и лайки. Создали ролики уже к очень многим девайсам, поэтому в сети их можно встретить довольно часто.

Как пользоваться "губозакаточной" машинкой: смотрите видео

Возникают вопросы, как сама компания реагирует на такой тренд в сети. Можно было бы подумать, что они обижаются, однако это совсем не так. Часто под такими видео можно встретить комментарии Dnipro-M, а также они впускают собственные ролики с реакциями на креатив пользователей.

Как в Dnipro-M реагируют на подобный креатив: смотрите видео

Что еще набирает популярность в сети?

После того, как мужчина поехал в другой город, чтобы поменять аккумулятор в авто, женщина решила его разыграть. Она попросила ИИ сгенерировать изображение будто к ним в квартиру пришел другой человек, чтобы поссориться из-за поцарапанной машины. Сообщение об этом она опубликовала в threads.

Она прикрепила фото, которое действительно очень похоже на настоящее. После этого она начала писать, что он неадекватный ат роется в шкафах. Мужчина заметно занервничал и отрицал, что мог поцарапать чью-то машину. Женщина решила не останавливаться и попросила ИИ сгенерировать еще одно фото: якобы пришел ссориться еще один человек.

Как ДТЭК произвели фурор одним фото?