У мережі часто можна зустріти відео, які стають вірусними. Іноді це стається випадково: хтось публікує ролик, а інші його підхоплюють.

Наприклад, у ТікТок набирають популярності відео із різними приладами нібито від компанії Dnipro-M. Про це пише 24 Канал із посиланням на peacemaker.

Що пропонують зробити більш технологічним?

У мережі дуже популярними стають відео із пропозиціями технологічних рішень нібито від відомої компанії Dnipro-M. Користувачі створюють ролики у стилі компанії, проте підходять до цього дуже креативно. Наприклад, створили ролик із рекламою акумуляторних черв'яків для рибалки, які можуть працювати 4 години без додаткової зарядки.

Однак на цьому користувачі не зупинились. Створили рекламний ролик для акумуляторної гігієнічної прокладки, яка має всі функції звичайної та навіть більше.

Однак і цього було мало. Ймовірно, кожен чув про такий девайс як "губозакаточна" машинка. Саме її і вирішили прорекламувати у стилі Dnipro-M. Ці відео набувають неймовірної популярності, збирають перегляди та вподобайки. Створили ролики уже до дуже багатьох девайсів, тому у мережі їх можна зустріти доволі часто.

Виникають питання, як сама компанія реагує на такий тренд у мережі. Можна було б подумати, що вони ображаються, однак це зовсім не так. Часто під такими відео можна зустріти коментарі Dnipro-M, а також вони впускаютьь власні ролики із реакціями на креатив користувачів.

Що ще набирає популярності у мережі?

Після того, як чоловік поїхав в інше місто, щоб поміняти акумулятор в авто, жінка вирішила його розіграти. Вона попросила ШІ згенерувати зображення ніби до них у квартиру прийшов інший чоловік, щоб посваритись через подряпану машину. Допис про це вона опублікувала у threads.

Вона прикріпила фото, яке дійсно дуже схоже на справжнє. Після цього вона почала писати, що він неадекватний ат риється у шафах. Чоловік помітно занервував та заперечував, що міг подряпати чиюсь машину. Жінка вирішила не зупинятись і попросила ШІ згенерувати ще одне фото: нібито прийшов сваритись ще один чоловік.

