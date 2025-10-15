Акумуляторна прокладка та хробаки для рибалки: мережу захоплюють відео у стилі Dnipro-M
- У мережі набирають популярності креативні відео з технологічними рішеннями нібито від компанії "Дніпро-М", включаючи рекламу акумуляторних черв'яків для рибалки та акумуляторної гігієнічної прокладки.
- Компанія "Дніпро-М" позитивно реагує на такі відео, залишаючи коментарі та публікуючи власні реакції на креатив користувачів.
У мережі часто можна зустріти відео, які стають вірусними. Іноді це стається випадково: хтось публікує ролик, а інші його підхоплюють.
Наприклад, у ТікТок набирають популярності відео із різними приладами нібито від компанії Dnipro-M. Про це пише 24 Канал із посиланням на peacemaker.
Що пропонують зробити більш технологічним?
У мережі дуже популярними стають відео із пропозиціями технологічних рішень нібито від відомої компанії Dnipro-M. Користувачі створюють ролики у стилі компанії, проте підходять до цього дуже креативно. Наприклад, створили ролик із рекламою акумуляторних черв'яків для рибалки, які можуть працювати 4 години без додаткової зарядки.
Що пропонують користувачі: дивіться відео
Однак на цьому користувачі не зупинились. Створили рекламний ролик для акумуляторної гігієнічної прокладки, яка має всі функції звичайної та навіть більше.
Що відомо про акумуляторну прокладку: дивіться відео
Однак і цього було мало. Ймовірно, кожен чув про такий девайс як "губозакаточна" машинка. Саме її і вирішили прорекламувати у стилі Dnipro-M. Ці відео набувають неймовірної популярності, збирають перегляди та вподобайки. Створили ролики уже до дуже багатьох девайсів, тому у мережі їх можна зустріти доволі часто.
Як користуватись "губозакаточною" машинкою: дивіться відео
Виникають питання, як сама компанія реагує на такий тренд у мережі. Можна було б подумати, що вони ображаються, однак це зовсім не так. Часто під такими відео можна зустріти коментарі Dnipro-M, а також вони впускаютьь власні ролики із реакціями на креатив користувачів.
Як у Dnipro-M реагують на подібний креатив: дивіться відео
Що ще набирає популярності у мережі?
Після того, як чоловік поїхав в інше місто, щоб поміняти акумулятор в авто, жінка вирішила його розіграти. Вона попросила ШІ згенерувати зображення ніби до них у квартиру прийшов інший чоловік, щоб посваритись через подряпану машину. Допис про це вона опублікувала у threads.
Вона прикріпила фото, яке дійсно дуже схоже на справжнє. Після цього вона почала писати, що він неадекватний ат риється у шафах. Чоловік помітно занервував та заперечував, що міг подряпати чиюсь машину. Жінка вирішила не зупинятись і попросила ШІ згенерувати ще одне фото: нібито прийшов сваритись ще один чоловік.
Як ДТЕК спричинили фурор одним фото?
- На сторінці ДТЕК опублікували нагадування про передачу показників, адже це важливо зробити до 1 жовтня. Однак, ймовірно, вони не очікували такої бурхливої реакції.
- У коментарях зібрались поціновувачі гарних знімків. Ланцюжок переглянули понад 50 тисяч людей.
- Одним із найпопулярніших питань було, чи прийде саме цей висотник перевіряти показники на 9 поверх.