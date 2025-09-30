Компанія поділилась милим знімком своїй сторінці і це спричинило справжній фурор. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис threads.
Як у мережі відреагували на фото висотника?
На сторінці ДТЕК опублікували нагадування про передачу показників, адже це важливо зробити до 1 жовтня. Однак, ймовірно, вони не очікували такої бурхливої реакції.
У ДТЕК нагадали передати показники: дивіться пост
У коментарях зібрались поціновувачі гарних знімків. Ланцюжок переглянули понад 50 тисяч людей. Одним із найпопулярніших питань було, чи прийде саме цей висотник перевіряти показники на 9 поверх. Компанії навіть довелось написати окремий коментар із відповіддю.
Відповідь компанії ДТЕК / Скриншот 24 Каналу
Водночас цим все не обмежилось. Подекуди видавали справжні перли. Навіть відомі бренди взяли участь у обговоренні.
Коментарі під дописом ДТЕК: дивіться фото
У мережі зав'язалась суперечка стосовно того, яку пісню можна вважати "гімном міленіалів". Дискусія відбувалась у threads.
Автор посту запропонував два варіанти можливого "гімну". Зокрема, він вважає, що піснями, які характеризують міленіалів є Linkin Park – "In the End" або Evanescence – "Bring me to life". Ці пісні дійсно стали культовими для того покоління.
Люди в образах фентезійних героїв стали учасниками Ukrainian Hobbit Day – фестивалю, який розпочався 21 вересня. Вже з назви зрозуміло, що він всесвіту, який обожнюють мільйони – світам Дж. Толкіна. Його "Володар перснів" та "Гобіт" стали культовими одразу для кількох поколінь.
Через багато років вони не втрачають популярності. Зокрема, проводять такі події, де фанати можуть відчути себе частиною історії.
Однак для тих, хто "не в темі" це може виглядати дивно, тож зрозуміло, що на людей в таких костюмах на вулицях звертали увагу.