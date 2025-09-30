Компания поделилась милым снимком своей странице и это вызвало настоящий фурор. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение threads.
Как в сети отреагировали на фото высотника?
На странице ДТЭК опубликовали напоминание о передаче показателей, ведь это важно сделать до 1 октября. Однако, вероятно, они не ожидали такой бурной реакции.
В ДТЭК напомнили передать показатели: смотрите пост
В комментариях собрались ценители красивых снимков. Цепочку просмотрели более 50 тысяч человек. Одним из самых популярных вопросов было, придет ли именно этот высотник проверять показатели на 9 этаж. Компании даже пришлось написать отдельный комментарий с ответом.
В то же время этим все не ограничилось. Кое-где выдавали настоящие перлы. Даже известные бренды приняли участие в обсуждении.
Что еще активно обсуждали в сети?
В сети завязался спор относительно того, какую песню можно считать "гимном миллениалов". Дискуссия происходила в threads.
Автор поста предложил два варианта возможного "гимна". В частности, он считает, что песнями, которые характеризуют миллениалов являются Linkin Park – "In the End" или Evanescence – "Bring me to life". Эти песни действительно стали культовыми для того поколения.
Почему Киев превратился в часть мира "Властелина колец"?
- Люди в образах фэнтезийных героев стали участниками Ukrainian Hobbit Day – фестиваля, который начался 21 сентября. Уже из названия понятно, что он вселенной, которую обожают миллионы – мирам Дж. Толкина. Его "Властелин колец" и "Хоббит" стали культовыми сразу для нескольких поколений.
- Спустя много лет они не теряют популярности. В частности, проводят такие события, где фанаты могут почувствовать себя частью истории.
- Однако для тех, кто "не в теме" это может выглядеть странно, поэтому понятно, что на людей в таких костюмах на улицах обращали внимание.