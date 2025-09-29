Одна из самых популярных теорий о Гарри Поттере говорит, что Альбус Дамблдор на самом деле является Смертью. Почему именно так – расскажет 24 Канал со ссылкой на канал "Книжная гурманка".

Почему Дамблдор является Смертью?

Это одна из самых известных теорий о вселенной Гарри Поттера, основой для которой являются "Сказки Барда Бидла", которые играют особую роль в финале поттерианы. Даже само название последней книги "Гарри Поттер и Дары Смерти" происходит от этих сказок, а точнее от одной из них.

Речь идет о "Сказке о трех братьях". В ней говорится о том, что трое братьев-волшебников с помощью магии возвели мост через реку, что изрядно удивило Смерть, потому что обычно в попытке перейти водоем люди погибали. Она встретила братьев посреди моста, который они соорудили чарами и предложила им подарки.

Старший брат попросил самую могущественную палочку в мире;

Средний брат попросил умение воскрешать мертвых;

Младший – убежище от самой Смерти.

Смерть подарила братьям бузиновую палочку, воскрешающий камень и плащ-невидимку. Эти три предмета и названы позже Дарами Смерти.

Старшего брата убили и украли его палочку. Средний брат, пытаясь воскресить свою невесту, сошел с ума и лишил себя жизни сам, а самого младшего смерть годами не могла найти, пока он сам не вышел из-под плаща, подарив его сыну, а сам поприветствовал Смерть как добрую приятельницу и отправился с ней.



Смерть забирает младшего брата / Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1"

Так при чем здесь директор Хогвартса Альбус Дамблдор? Дело в том, что он был обладателем бузиновой палочки, а также у него хранились воскрешающий камень и плащ-невидимка, который он подарил Гарри Поттеру в первой книге.

Однако и это еще не все. В последней книге, во время битвы за Хогвартс Гарри Поттер решает пойти на верную смерть прямо к Волан-де-Морту, чем тот пользуется и использует против "мальчика, выжившего" второй раз смертельное заклятие. То, что им он убил свою же частичку в нем, он и не подозревал.

Однако Гарри Поттер в своем воображении оказался как на лондонском вокзале. И встретил его там именно Альбус Дамблдор – как Смерть, которая встретила младшего брата, у которого, как и у Гарри, был плащ-невидимка.



Дамблдор встретил Гарри Поттера после второй попытки Волан-де-Морта убить его / Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2"

Что о теории сказала Джоан Роулинг?

"Мама" Гарри Поттера Джоан Роулинг часто комментирует различные реории о вселенной Гарри Поттера. Например, она решительно отвергла теорию о том, что якобы Альбус Дамблдор – это Рон Уизли, который с помощью маховика времени вернулся в прошлое, чтобы помочь Гарри победить.

Однако теорию о том, что Дамблдор на самом деле является Смертью, Роулинг не только не отвергла, но и подтвердила, что это так. Такой ответ она дала на вопрос о том, какая ее теория любимая.

Дамблдор как Смерть. Это замечательная теория, и она соответствует действительности,

– прокомментировала Роулинг.

То есть, фактически, это уже и не теория, а факт. Альбус Дамблдор был Смертью.

А как насчет Хагрида?