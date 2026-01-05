Повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Чому одну зі сцен у "Сам удома" довелося знімати в повній тиші?

Одна з найвпізнаваніших сцен "Сам удома" знімалася в умовах повної тиші. Йдеться про епізод, у якому Кевін кидає живого тарантула просто на обличчя грабіжнику Марву, якого зіграв Деніел Стерна.

Попри те, що сцена виглядає гучною й істеричною, на знімальному майданчику не було чути жодного крику. Стерн погодився на те, щоб тарантулу поклали йому на обличчя лише на один дубль.

Сцена із тарантулом у "Сам удома": дивіться відео

Актор повинен був імітувати крик, адже різкий звук міг налякати павука. Водночас справжній вереск, який ми чуємо у фільмі, додали вже під час монтажу.

Як з'явилася культова сцена із лосьйоном після гоління?

Як пише Odeon, момент із лосьйоном після гоління у фільмі "Сам удома" став справжнім щасливим збігом обставин.

За задумом, Маколей Калкін мав нанести лосьйон, опустити руки й лише після цього закричати. Проте актор залишив долоні на обличчі.

Сцена із лосьйоном після гоління: дивіться відео

Це неабияк посмішило знімальну групу, тому цю сцену вирішили залишити в остаточній версії фільму.

