Повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Дивіться також Без акторської освіти – зате з культовими ролями: маловідомі факти про маму Кевіна з "Сам удома"
Чому одну зі сцен у "Сам удома" довелося знімати в повній тиші?
Одна з найвпізнаваніших сцен "Сам удома" знімалася в умовах повної тиші. Йдеться про епізод, у якому Кевін кидає живого тарантула просто на обличчя грабіжнику Марву, якого зіграв Деніел Стерна.
Попри те, що сцена виглядає гучною й істеричною, на знімальному майданчику не було чути жодного крику. Стерн погодився на те, щоб тарантулу поклали йому на обличчя лише на один дубль.
Сцена із тарантулом у "Сам удома": дивіться відео
Актор повинен був імітувати крик, адже різкий звук міг налякати павука. Водночас справжній вереск, який ми чуємо у фільмі, додали вже під час монтажу.
Як з'явилася культова сцена із лосьйоном після гоління?
Як пише Odeon, момент із лосьйоном після гоління у фільмі "Сам удома" став справжнім щасливим збігом обставин.
За задумом, Маколей Калкін мав нанести лосьйон, опустити руки й лише після цього закричати. Проте актор залишив долоні на обличчі.
Сцена із лосьйоном після гоління: дивіться відео
Це неабияк посмішило знімальну групу, тому цю сцену вирішили залишити в остаточній версії фільму.
Чому насправді батьки забули Кевіна вдома?
Вирішальна помилка, яка призвела до подій фільму, сталася ще напередодні поїздки. Під час сімейної вечері батько Кевіна випадково перекидає молоко, і разом із серветками до смітника потрапляє авіаквиток хлопчика, що лежав поруч.
Наступного ранку, перевіряючи документи, родина не помічає зникнення одного квитка. В аеропорту ж кількість авіаквитків повністю відповідала кількості дітей, які летіли разом із сім'єю.
Саме через це ні в батьків, ні у працівників авіакомпанії не з'явилося підозр чи додаткових запитань.