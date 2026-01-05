Сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Почему одну из сцен в "Один дома" пришлось снимать в полной тишине?

Одна из самых узнаваемых сцен "Один дома" снималась в условиях полной тишины. Речь идет об эпизоде, в котором Кевин бросает живого тарантула прямо на лицо грабителю Марву, которого сыграл Дэниел Стерна.

Несмотря на то, что сцена выглядит громкой и истеричной, на съемочной площадке не было слышно ни одного крика. Стерн согласился на то, чтобы тарантула положили ему на лицо только на один дубль.

Актер должен был имитировать крик, ведь резкий звук мог напугать паука. В то же время настоящий визг, который мы слышим в фильме, добавили уже во время монтажа.

Как появилась культовая сцена с лосьоном после бритья?

Как пишет Odeon, момент с лосьоном после бритья в фильме "Один дома" стал настоящим счастливым стечением обстоятельств.

По замыслу, Маколей Калкин должен был нанести лосьон, опустить руки и только после этого закричать. Однако актер оставил ладони на лице.

Это изрядно посмешило съемочную группу, поэтому эту сцену решили оставить в окончательной версии фильма.

Почему на самом деле родители забыли Кевина дома?