Как появился "Гарри Поттер" на украинском, почему его два года не печатали и причем здесь церковь: интервью с переводчиком Виктором Морозовым

Это может звучать странно, но в тик-токе хита "Катерино" легендарного ВИА "Смеричка" и в Гарри Поттере есть что-то общее. И это – Виктор Морозов. Благодаря его усилиям украинские читатели одними из первых в мире читали новые книги о "мальчике, который выжил".

В этом году Виктор Морозов отмечает 60-летие своей творческой деятельности. И как в музыке, так и в литературе он безусловно является легендарной фигурой.

Мы имели возможность встретиться с господином Виктором накануне его праздничного концерта во Львове. Сегодня же публикуем первую часть разговора, посвященного именно литературной деятельности.

Как появился первый перевод, как Виктор Морозов относится к Коэльо после его высказываний, знаком ли он с Роулинг, мог ли Гарри Поттер иметь другое имя – обо всем этом и не только читайте в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

От Playboy и "Экзорциста": с чего начинал Морозов как переводчик?

Я начну, пожалуй, со странного, но на День Независимости в Шевченковском гаю вы рассказывали, что самым первым вашим переводом была статья из журнала Playboy, который из-за границы привез Иван Попович. А если говорить о первом литературном переводе, то каким он был?

Ну, это было значительно позже. Первый такой более-менее серьезный перевод это был "Экзорцист" Уильяма Питера Блетти – роман ужасов об изгнании дьявола из ребенка.

Это была где-то середина 70-х или начало 80-х. Конечно, такое тогда в совке не печатали, а фильм, снятый по книге, не показывали. Но случилось так, что мы как раз с Иваном Поповичем поехали в Индию на какой-то фестиваль дружбы. Там я незаметно эту книгу купил.

Интересно, что перед фестивалем нам проводили консультации, говорили, чтобы менее чем по три человека вместе не выходили из отеля, не разговаривали с местными. Но я нашел время и возможность вырваться и купил себе эту книгу, потому что уже о ней слышал. И в отеле сразу начал читать, и это была моя огромная ошибка, потому что в номере я был один. А там были такие ужасы, что у меня волосы дыбом становились, я не мог заснуть.

Я был так зол на себя, поэтому решил, что надо на ком-то отыграться. Поэтому я перевел книжку для того, чтобы читать музыкантам и их пугать. Но я нигде не планировал ее публиковать. Но услышал как-то о том переводе мой давний товарищ Николай Рябчук, который работал в журнале "Вселенная", где иностранную литературу печатали. Он предложил опубликовать сокращенный вариант. Мы так и сделали. А уже через лет 5 или 6 перевод вышел полностью. Словом, после Playboy это была такая первая серьезная публикация.



Виктор Морозов / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Почему вы решили дальше заниматься переводом? Что стало толчком?

Я особо не планировал продолжать, потому что не было возможности – концерты отнимали много времени. Бывало по 2 – 3 выступления ежедневно.

Но потом Николай Рябчук предложил мне перевести эссе Томаса Стернза Элиота, английского поэта. Это было для того же журнала "Вселенная". То есть это была моя вторая публикация. После этого я долго не занимался переводом.

Где-то в 90-х, когда мы с женой жили в Киеве, наша общая знакомая из Канады дала мне прочитать книгу "Алхимик" Пауло Коэльо. Хорошая книжка, поэтому я решил ее для себя переводить, концертов было меньше.

Был у меня в гостях Николай Рябчук, я дал ему почитать, он внес несколько правок. И случилось так, что во Львове я давал интервью Марьяне Савке, которая сейчас руководит Издательством Старого Льва, а тогда была журналисткой газеты "Поступ". Мы говорили о музыке, но в какой-то момент зашла речь о знаках судьбы и я сказал, что как раз перевожу произведение Пауло Коэльо, в котором о таких знаках говорится. А это интервью увидел Владимир Дмитерко, шеф-редактор издательства "Классика".

Оказалось, что об этой книге он слышал и даже договорился с киевским переводчиком. Через нашу общую знакомую он попросил спросить, готов ли перевод. У меня тогда были готовы разве что где-то 5 страниц, но я сказал, что почти закончил. Так появился "Алхимик" у издательства "Классика". И так понравилось мне переводить, после этого я взялся за это дело активнее.

Каким был визит Коэльо в Украину и как Морозов реагирует на его позицию сейчас?

В более давних интервью вы неоднократно рассказывали о Коэльо как о тусовщике и даже знакомы с ним, не так ли?

Он был когда-то во Львове на Форуме издателей. И это было или открытие, или закрытие форума. Коэльо вместе с Иваном Малковичем был в оперном театре на торжествах, а ему они неинтересны. И Коэльо спросил Малковича, может ли он что-то интереснее придумать.

Я в то время имел концерт, но пригласил их в Брюховичи в "Колыбу": договорились там встретиться. Они тихонько из зала выбрались и поехали туда. Там какие-то люди праздновали что-то, узнали его. Он был такой довольный, танцевал танец с платком, пели с ним, у него такой красивый баритон. Он пел какую-то бразильскую песню, а я подыгрывал. Интересный был такой дуэт.

Коэльо тогда говорил, что почувствовал украинскую душу и просил меня научить его какому-то каверзному украинскому слову. Я подумал, что курва – это по-испански "кривая", поэтому он думал, что "курва мама" –это "кривая мама", и потом все время это повторял.



Пауло Коэльо и Виктор Морозов / Архивное фото

Его любили в Украине до полномасштабного вторжения. Но потом он попал в скандал своими заявлениями. Как вы на это реагировали?

Разлюбили его, и я разлюбил. Даже убрал со своего сайта фото с ним. Он там в вышиванке был. Но он такие глупости начал плести, что я убрал его.

Вы не контактировали с ним после начала полномасштабной войны? Не имели попыток донести ему, что он делает не так?

Мне Иван Малкович предлагал написать ему. Но я думаю, даже уверен, что он получил уже тысячи писем с возмущением.

Да и он вроде больше ничего такого после этого не говорил, но все равно осадок остался.

Какова позиция Пауло Коэльо относительно Украины

Несмотря на такие приключения в Украине, Пауло Коэльо в 2022 году не поддержал нашу страну. Он и раньше делал контроверсионные заявления, называя Революцию Достоинства госпереворотом. Однако на 17-й день вторжения Коэльо назвал войну "украинским кризисом", которая стала "оправданием для русофобии". Таким образом писатель вступился за россиян, за что его изрядно раскритиковали. После этого никаких заявлений об Украине Коэльо больше не делал.

"Ни в Украине, ни в России об этом еще не слышали": как началась история украинской поттерианы?

Вы часто противопоставляли взаимодействие Коэльо с переводчиками своих книг с автором "Гарри Поттера". Но о госпоже Роулинг мы еще поговорим. Сначала хотел бы спросить: почему вы решили взяться за этот перевод? Если я не ошибаюсь, то вы это начали еще тогда, когда даже не было фильмов и об этих книгах в Украине еще не слышали?

Мне хотелось что-то переводить, и в 90-х в Украине было очень мало подростковой литературы – как оригинальной, так и переводной. И мне жена посоветовала что-то такое поискать. Сначала я даже начинал переводить "Хроники Нарнии", но узнал, что они уже вышли на украинском.

Потом жена подсказала мне, что на Западе уже набирали популярность книги о Гарри Поттере. Тогда вышли две или уже даже три книги и должна была быть премьера первого фильма. Но ни в Украине, ни в России об этом еще никто не слышал, интернета же не было.

И тогда мне пришла идея, что, если я переведу эту книгу быстро и максимально качественно, она у нас выйдет и после премьеры фильма дети бросятся читать книгу, а она будет только на украинском. И я планировал, что дети и на Востоке, и на Юге будут читать именно на украинском.

Но были две проблемы. Первая – издательство "Классика" отказалось издавать Гарри Поттера. Владимир Дмитерко сказал, что не будет издавать детскую литературу.

И я вспомнил о своем товарище Иване Малковиче и его детском издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Я позвонил ему, сказал, что перевел книгу и можно было бы ее издать.



Иван Малкович / Фото Национального музея истории Украины

Но он был скептическим, потому что знал, что я – музыкант. И я его понимаю, потому что Иван-то закончил музыкальное училище по классу скрипки, но если бы он мне сказал: "Виктор, организуй мне концерт в Нью-Йорке, я буду играть Паганини", то я бы тоже отнесся скептически.

Потом он спросил меня, о чем книга. И я начал рассказывать о парне-волшебнике. А Малкович сказал, что он христианин, и книгу о волшебстве не будет издавать, но потом кто-то ему подсказал, что это будет что-то интересное, и он согласился.

Но на все это ушел почти год. А еще год ушел на то, чтобы убедить литературных агентов Джоан Роулинг, что "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" – это порядочное издательство, потому что даже собственного сайта у него не было. Здесь помогала моя жена, потому что она юрист. Их наконец убедили, и мы получили разрешение на перевод, но потеряли 2 года. За это время уже вышли первые книги на русском. Поэтому моя идея с такой себе украинизацией сначала провалилась.

Однако следующие книги уже появлялись быстрее, а последняя часть – быстрее всех. Как это удалось?

Для этого пришлось изрядно поработать – я просыпался в 6 утра и ложился спать в 3 ночи. Телефоны были выключены, я сидел и работал минимум 15 часов в день, чтобы успеть как можно быстрее. Я сразу посылал Малковичу все на редактирование. И следующие книги выходили раньше на несколько месяцев.

И мы получили много писем от родителей с Востока Украины, которые писали, что и они, и их дети были русскоязычными, но после прочтения Гарри Поттера на украинском они перешли на него. Много было таких писем. Например, Вероника Галичина родом из Макеевки, которая сейчас оккупирована, писала мне, что под влиянием книг о Гарри Поттере перешла на украинский. А еще она закончила Университет Каразина в Харькове и стала переводчицей. Поэтому в определенной степени идея украинизации сработала.

Насколько знаю, с госпожой Роулинг вам так и не удалось познакомиться лично. А вообще хотя бы кому-то из переводчиков удалось?

У нас есть целый клуб переводчиков Гарри Поттера. Сколько бы кто ни пытался – не получается. Я познакомился в Лондоне с ее литературным агентом и сказал, что хотел бы встретиться с мамой Поттера – Джоан, но она сказала, что это очень и очень тяжело.

Предлагали другой говор: почему Хагрид в украинском переводе разговаривает именно так?

Наиболее колоритным персонажем в украинской поттериане является Хагрид. В оригинале он тоже разговаривает по-особенному. Чаще всего в таких случаях в украинском переводе используют суржик, а в вашем переводе Хагрид такой себе вуйко. Почему именно так?

У него в оригинале действительно такая странная речь, что даже американские дети не совсем понимают Хагрида. Роулинг использовала и шотландский диалект и еще чего-то добавила туда, и я долго над этим думал.

И тут я вспомнил, что, когда я еще был студентом, мне очень понравился перевод Фредерика Гарсии Лорки от Николая Лукаша. Это был один из циклов, и там Лукаш использовал гуцульский диалект, что мне очень понравилось. И я подумал, что что-то такое можно сделать и с Хагридом.

Кто-то говорит, что гуцулы, бойки или лемки так не говорят, но это намешано. Я таким образом попытался воспроизвести то, как он говорит.

А были еще какие-то варианты для Хагрида?

Ну, его говор сначала не всем понравился. Малкович предлагал что-то в стиле Ивана Плюща, который был когда-то председателем Верховной Рады, который имел такой яркий полтавский говор.

А я говорил, что Хагрид сам с гор, поэтому должен иметь горный говор, а не полтавский. Так и убедил.

Помню, покойный Дмитрий Павлычко звонил мне и говорил: "А что это с языком такое?" Я сказал, что это, как у Николая Лукаша, а Павлычко такой: "Да глупый тот Лукаш".

Сначала это не всем нравилось, но постепенно все привыкли.

Но такой говор для Хагрида был, вероятно, очень рискованным, если мы говорим о том, что и целевой аудиторией, в частности, были дети из преимущественно русскоязычных регионов. Говор Хагрида мог оттолкнуть их?

Несомненно, такая опасность была. Но та же Вероника из Макеевки говорила, что ей, наоборот, очень понравился тот говор, хотя она как раз-таки была русскоязычной.

Зеркало Яцрес и Смертельные реликвии: какие были трудности в переводе Гарри Поттера?

В поттериане есть много разных терминов: и маглы, и горокраксы и не только. Какие термины вы оставляли оригинальными при переводе, а каким приходилось искать соответствия?

В первой книге есть такое The Mirror of Erised, которое переводится как "Зеркало Желаний", потому что в названии слово желание – desire – написано задом наперед. И я долго думал, как бы это перевести, потому что на украинском это было бы Зеркало Яннажаб, причем здесь лягушки?

Но потом мне стукнуло в голову, что профессор Дамблдор объяснял Гарри, что это зеркало, в котором отражаются желания сердца. Поэтому я решил использовать именно слово "сердце", и получилось Зеркало Яцрес. Вот так иногда приходилось ломать голову.



Виктор Морозов / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

А возникали еще какие-то трудности с переводом книги?

В английском языке нет мужского и женского родов в определении профессии. Поэтому, когда речь идет о профессоре, мы не знаем, это мужчина, или женщина. И если книги этого не объясняют, то надо угадывать. А потом оказывается, что мимо.

Слава Богу, я нигде не ошибся, но были среди переводчиков такие моменты. Например, профессор Амбридж у некоторых был мужчиной, а оказалось, что это женщина.

И с названиями. Вот последняя книга – "Гарри Поттер и Смертельные реликвии". В оригинале – Harry Potter and the Deathly Hallows, что трудно правильно перевести, если не понимать, о чем идет речь. Когда был анонс новой книги, издатели по всему миру требовали название. Вот русские перевели как "Дары Смерти". А мне интуитивно повезло с тем, что я выбрал именно "Смертельные реликвии", потому что Роулинг где-то перед выходом смилостивилась над переводчиками и объяснила, о чем название.

Переводчики такое часто делают: мог ли Гарри Поттер быть Грицьком Гончаром?

А правда ли, что само имя Гарри Поттера могло быть украинизированным и "мальчик, который выжил" был бы Грицьком Гончаром?

У нас были конференции переводчиков Гарри Поттера. Раз виделись в Париже, еще раз – в Черногории. И переводчик из Норвегии рассказывал, что оставил разве что имя Гарри, а так то все норвегизировал. И такое переводчики часто делают.

Но была проблема, что литературные агенты Роулинг не знали об "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" и поэтому написали нам список на 15 страниц, где четко указали, какие имена и названия нельзя украинизировать, и мы должны были подчиняться. Только в случаях, когда оригинальные названия было очень трудно произнести на украинском, мы их заменяли. Кот Крукшенкс стал Криволапиком, пес Хегрида – Икланом. Я просто надеялся, что это пропустят.

Однако я не имел права назвать Гарри Поттера Грицьком Гончаром.

Но вы хотели?

Ну да (смеется). Но, с другой стороны, то, что нам запретили украинизировать основные термины, помогло. Потому что, например, русские давали свои имена, и это сыграло злую шутку. Когда мы переводили первые книги, никто же не знал, чем закончится. Роулинг не говорила нам, какие у нее планы. Возможно, она и сама не знала.

Например, тот же Северус Снейп. Он, вроде, такой зловещий персонаж, но в конце мы узнаем, что он герой. А русские перевели его как Злодиус Злой или что-то такое.

Какая часть Гарри Поттера любимая у Морозова и что он думает о запретах церкви?

Вот вы уже упоминали о первой реакции Ивана Малковича на книги о Гарри Поттере. Есть дети, которым запрещают читать эти книги, некоторые священники тоже об этом говорят. Как относитесь к таким призывам?

Это очень большая ошибка. Магия во всех сказках присутствует, то что теперь – запретить их, потому что там магические истории?

А во-вторых, в книгах много упоминаний о праздновании Рождества и Пасхи.

Ну и я не знаю ни одного ребенка, который прочитал Гарри Поттера и стал ведьмой или ведьмаком. Наоборот же, это светлая история о борьбе, о противостоянии добра и зла, жизни и смерти.

Какая из книг о Гарри Поттере ваша любимая?

Самые любимые у меня первые три книги, потому что они короткие. А следующие... Говорю же, сидел с 6 утра до 3 ночи, и так полтора месяца, чтобы успеть, и только думал, чтобы Роулинг больше ничего не написала (смеется). И она говорила, что больше не будет книг о Гарри Поттере, и я поверил. И зря.



Виктор Морозов / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Какие книги Виктор Морозов советует прочитать каждому?

Мы говорили много о Гарри Поттере, но хотелось бы завершить не им. Поэтому хочу спросить: какие бы книги вы могли посоветовать прочитать, вот что-то такое, что, по вашему мнению, must to read? Возможно, из того, что читаете сейчас?

Ой, когда меня спрашивают, что я читаю сейчас, я говорю, что читаю то, что перевожу. Нет времени, потому что куча заказов.

Но из того, что оставило во мне отпечаток... Очень люблю книгу Германа Гессе "Степной волк". Я ее очень люблю, как и мой дорогой товарищ Кость Москалец. Мы даже когда переписываемся с ним, то пишем не "Приветствую, друг", а "Приветствую, Степной волк". Он Степной волк, а я Пабло-саксофонист. Поэтому советую эту книгу прочитать.

Еще когда я был студентом, на меня произвела большое впечатление книга Джека Керуака "На дороге", в которой он описал свое путешествие через всю Америку на попутных машинах. Мне очень понравились те рассказы. А потом мне повезло: мы с женой и друзьями были в Калифорнии, были в гостях у Вики Врадий. Ездили тем маршрутом, о котором писал Джек Керуак. Если существует украинский перевод, то всем советую.

А из того, что я перевожу, то мой любимый писатель – Роальд Дал. Я переводил и его детские книжки, и сборник взрослых рассказов. Мне очень нравится его стиль, его черный юмор. Он сам норвежец, который жил в Англии, но у него такой тонкий английский юмор и неожиданные концовки рассказов. Ты совершенно не представляешь, как завершится рассказ. Так мне это очень нравится.

