Такой не каждый день увидишь: в Украине есть город, где подают лягушачьи лапки, а улицы – это реки

В Украине есть город, где вместо привычного шума автомобилей можно услышать плеск воды, а вместо прогулки по тротуару – отправиться в путешествие на лодке. Это Вилково в Одесской области, которое часто называют украинской Венецией.

Этот городок расположен в дельте Дуная и поражает не только необычными пейзажами, но и местными гастрономическими традициями. Среди блюд, которые ассоциируются с этим краем, упоминают и лягушачьи лапки, хотя рыба здесь остается одной из главных кулинарных особенностей, сообщает 24 Канал.

Город, где вместо улиц – каналы

Старая часть Вилково действительно напоминает декорации к необычному фильму. Здесь вместо привычных дорог простираются узкие водные каналы, которые местные жители называют ериками. Вдоль них устроены деревянные набережные, а лодки пришвартованы у домов.

Для жителей лодка – не просто туристическое развлечение, а привычный вид транспорта. На ней можно добраться до соседей, огородов или других частей водного квартала.

Но не весь Вилково расположен на воде. У города есть и обычная часть с асфальтированными улицами, магазинами и жилыми домами.

Город был основан в XVIII веке, а его история тесно связана с Дунаем, рыболовством и традициями местных общин. Рядом находятся уникальные природные территории Дунайского биосферного заповедника. Именно сочетание водных каналов, лодок, необычной кухни и природы делает Вилково особенным местом для путешествия по Украине.

Вилково / Юрий Буряк

Почему удивляет кухня Вилково

Местная кухня тесно связана с Дунаем. Здесь готовят рыбу, уху, а также традиционные блюда, в которых рыба может заменять мясо.

Одной из гастрономических изюминок, которую могут предложить туристам, являются лягушачьи лапки.

Еще одна особенность края – местное вино "новак", которое изготавливают из винограда, растущего в этой местности.