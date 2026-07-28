Бунтарь, художник и "свинопас": факты о Владимире Винниченко, которые вас удивят

28 июля 2026 исполняется 146 лет со дня рождения Владимира Винниченко – одного из самых ярких украинских писателей и политических деятелей ХХ века.

Его знают как автора "Солнечной машины" и одного из лидеров Украинской Народной Республики, однако биография Владимира Винниченко скрывает немало неожиданных фактов. К Дню рождения писателя 24 Канал собрал интереснейшие из них.

Не окончил университет, но стал одним из известнейших писателей Украины

Владимир Винниченко родился 28 июля 1880 года в Елисаветграде (ныне Кропивницкий). Он учился в гимназии, однако из-за участия в революционном движении был отчислен.

Позже поступил на юридический факультет Киевского университета Святого Владимира, но и там долго не проучился из-за политической деятельности и арестов.

Формально высшее образование он так и не получил. Несмотря на это, Винниченко стал одним из самых популярных украинских авторов начала ХХ века. Его пьесы ставили не только в Украине, но и в странах Европы, а романы переводили на иностранные языки.

Его дразнили "свинопасом"

В гимназии будущего писателя часто высмеивали из-за крестьянского происхождения и того, что он говорил по-украински.

Одноклассники называли его "свинопасом", однако Винниченко не отказался от своей позиции и продолжал общаться по-украински, хотя тогда она находилась под запретами Российской империи.

Автор первой украинской антиутопии

В 1926 году Винниченко написал роман "Солнечная машина", который считается первой украинской антиутопией. В произведении он размышлял о будущем человечества, техническом прогрессе, власти денег и революционных идеях.

Сам писатель даже мечтал, чтобы этот роман выдвинули на Нобелевскую премию по литературе.

"Солнечная машина" / laboratory.ua

Писал дневник почти 40 лет

Одним из самых ценных источников жизни Винниченко является его личный дневник, который он вел с 1911 по 1951 год. В ней он подробно записывал политические события, творческие планы, собственные переживания и оценки современников.

Исследователи называют эти записи одним из самых откровенных личных документов украинской литературы ХХ века.

Издание "Дневника" Винниченко / violity.com

Был еще и художником

Кроме литературы и политики Винниченко серьезно занимался живописью. После эмиграции во Францию он создал сотни картин, многие из которых посвятил природе, пейзажам и повседневной жизни.

Рисование стало для него не просто увлечением, а важной частью жизни.

Автопортреты Винниченко / Библиотека украинского искусства.

Автор документов Украинской Народной Республики

Винниченко был не только писателем, но и одним из ключевых деятелей украинского государства. Именно он возглавлял первое правительство УНР, являлся председателем Генерального секретариата и работал над текстами универсалов и законодательных документов Украинской Народной Республики.

Мог возглавить марионеточное правительство Украины, но отказался

Во время Второй мировой войны Винниченко жил во Франции. После оккупации страны представители нацистской Германии пытались использовать его авторитет среди украинцев.

По данным биографов, ему предлагали возглавить подконтрольное немцам украинское правительство или публично поддержать оккупационные власти. Он не согласился стать политическим инструментом нацистского режима, несмотря на то, что в свое время был одним из руководителей Украинской Народной Республики.

После отказа Винниченко задержали, некоторое время он находился под арестом, а по отдельным показаниям был заключен в концентрационный лагерь. Впоследствии его уволили из-за плохого состояния здоровья и пожилого возраста, однако до конца жизни он оставался под контролем оккупационных властей.

Его книги десятилетиями были под запретом

После того, как Винниченко открыто критиковал политику Иосифа Сталина и осудил Голодомор, его произведения перестали издавать в советской Украине. Книги изымались из библиотек, а имя писателя фактически исчезло из публичного пространства на десятилетия.

Вернулись к его творчеству только после обновления независимости Украины.

В конце жизни он стал вегетарианцем и увлекся садоводством.

Последние десятилетия жизни Владимир Винниченко провел в собственном имении "Уголок" недалеко от французского города Канн. Там он почти полностью отошел от активной политики и посвятил себя хозяйству, философским размышлениям и писательству.

Писатель сознательно отказался от мяса, стал вегетарианцем и много писал о здоровом образе жизни. Он собственноручно выращивал овощи, фрукты, ухаживал за садом, экспериментировал с земледелием и считал физический труд важной частью гармоничной жизни.

Именно в этот период Винниченко разработал собственную философскую систему "конкордизма", основанную на идее внутреннего равновесия человека, честности с собой и гармонии между духовной и физической жизнью.

Он верил, что человек может быть счастлив только тогда, когда его мысли, поступки и образ жизни не противоречат друг другу.

Во Франции Винниченко прожил до самой смерти в 1951 году. Похоронили его на местном кладбище в Мужене, а его дом с садом и сегодня остается одним из самых известных мест, связанных с жизнью писателя за границей.

Имение "Уголок" / mandry.ua

Почему две даты его рождения?

Интересный факт касается даже дня рождения писателя. По метрическим документам Владимир Винниченко родился 28 июля 1880 года.

В то же время в разных источниках длительное время фигурировали 26 или 27 июля. Историки объясняют это тем, что его жена Розалия указывала другую дату, а сам писатель однажды тоже сделал другую запись в своем дневнике. Именно поэтому вопрос дня рождения Винниченко долгое время вызывал дискуссии.