На Земле много экологических проблем и нехватка воды – одна из них. Впрочем, исследователи, кажется нашли резервуар с водой прямо в нашей планете.

Удалось установить, что вода "спрятана" на почти 700 километров под поверхностью Земли. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Galaxy.

Почему вода находится в мантии Земли?

Однако не все так просто. Вода там не в жидком агрегатном состоянии. Она является частью структуры минерала рингвудита, который может существовать только под высоким давлением. В то же время говорится о колоссальных объемах: больше, чем во всех океанах вместе взятых.

Что такое мантия Земли Это внутренняя оболочка между поверхностью и ядром нашей планеты.

Этот минерал впитывает в себя воду. Он является составной частью мантии Земли. Вероятно, внутренний резервуар воды существовал с момента образования планеты, поэтому это ставит под сомнение теорию ученых, что вода попала на Землю с комет. До этого она была основной гипотезой относительно жидкости.



Ученые сделали революционное открытие / Фото Pexels

Это открытие также заставляет пересмотреть круговорот воды на планете, ведь, скорее всего, представления о нем тоже были ошибочными. Ранее считали, что этот цикл охватывает только океаны, атмосферу и поверхностные воды.

Однако после этого открытия ученые вводят понятие "глубинный круговорот воды". Согласно новой теории, вода циркулирует между недрами планеты и ее поверхностью в течение геологических эпох. Это открытие побуждает к переоценке динамики гидрологии Земли.

К слову, в 2020 году уровень кислотности океанов Земли перешел критическую черту, ставя под угрозу экосистемы. Причина закисления - чрезмерное поглощение океанами углекислого газа, что меняет химический состав морской среды.

