Зачем человеку брови: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Мы каждый день смотрим на них в зеркало, красим, укладываем и порой даже не задумываемся, зачем они нам вообще нужны. Но эти несколько сантиметров волос над глазами появились там не просто так.

Брови играют важную роль не только во внешнем виде, но и в защите глаз и передаче эмоций, пишет 24 Канал.

Прежде всего брови помогают защищать глаза от пота и воды, отводя влагу от глаз. Их форма также частично защищает от яркого света.

Но физическая защита – далеко не единственная причина, почему они нам нужны.

Брови помогают "говорить" без слов

Подъем, опускание или нахмуривание бровей меняет выражение лица и помогает передавать эмоции. Например, приподнятые брови часто ассоциируются с удивлением, а сведенные – с гневом или беспокойством.

Исследования показывают, что положение и густота бровей действительно влияют на то, как люди распознают эмоции на лице. Причем брови нужны не только для демонстрации эмоций.

Они помогают нам узнавать людей: в одном из исследований удаление бровей с фотографий знакомых лиц существенно ухудшало способность участников их распознавать – даже сильнее, чем удаление глаз.

Почему эволюция оставила нам именно брови?

У наших древних предков над глазами были гораздо более массивные надбровные дуги. Существует несколько объяснений их появления, однако исследователи предполагают, что по мере эволюции человеческого лица большие надбровные дуги стали меньше, а подвижные брови приобрели более важную роль в социальной коммуникации.