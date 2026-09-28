Брови играют важную роль не только во внешнем виде, но и в защите глаз и передаче эмоций, пишет 24 Канал.

Прежде всего брови помогают защищать глаза от пота и воды, отводя влагу от глаз. Их форма также частично защищает от яркого света.

Но физическая защита – далеко не единственная причина, почему они нам нужны.

Брови помогают "говорить" без слов

Подъем, опускание или нахмуривание бровей меняет выражение лица и помогает передавать эмоции. Например, приподнятые брови часто ассоциируются с удивлением, а сведенные – с гневом или беспокойством.

Исследования показывают, что положение и густота бровей действительно влияют на то, как люди распознают эмоции на лице. Причем брови нужны не только для демонстрации эмоций.

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Они помогают нам узнавать людей: в одном из исследований удаление бровей с фотографий знакомых лиц существенно ухудшало способность участников их распознавать – даже сильнее, чем удаление глаз.

Почему эволюция оставила нам именно брови?

У наших древних предков над глазами были гораздо более массивные надбровные дуги. Существует несколько объяснений их появления, однако исследователи предполагают, что по мере эволюции человеческого лица большие надбровные дуги стали меньше, а подвижные брови приобрели более важную роль в социальной коммуникации.