Брови мають важливу роль не лише у зовнішності, а й у захисті очей та передачі емоцій, пише 24 Канал.

Насамперед брови допомагають захищати очі від поту та води, відводячи вологу від очей. Їхня форма також частково захищає від яскравого світла.

Але фізичний захист – далеко не єдина причина, чому вони нам потрібні.

Брови допомагають "розмовляти" без слів

Підняття, опускання або насуплення брів змінює вираз обличчя і допомагає передавати емоції. Наприклад, підняті брови часто пов'язані з подивом, а зведені – злістю чи занепокоєнням.

Дослідження показують, що положення та густота брів справді впливають на те, як люди розпізнають емоції на обличчі. Причому брови потрібні не лише для демонстрації емоцій.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вони допомагають нам впізнавати людей: в одному з досліджень видалення брів із фотографій знайомих облич суттєво погіршувало здатність учасників їх розпізнавати – навіть сильніше, ніж видалення очей.

Чому еволюція залишила нам саме брови?

У наших давніх предків над очима були значно масивніші надбрівні дуги. Існує кілька пояснень їхньої появи, однак дослідники припускають, що в міру еволюції людського обличчя великі надбрівні дуги стали меншими, а рухливі брови отримали важливішу роль у соціальній комунікації.