Ученые зафиксировали замедление темпов таяния арктических ледников. Однако, это временное явление.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

О чем свидетельствует замедление таяния ледников?

По словам ученых, в последние годы арктический морской лед сокращается минимум вдвое медленнее, чем это происходило в целом с начала наблюдений в 1979 году. В то же время они отмечают, что это не долгосрочная тенденция, а лишь проявление цикличности климатических процессов.

Ведущий автор исследования Марк Ингленд объяснил, что в последние годы природные циклы планеты сложились так, что способствовали охлаждению вод вокруг Арктики.

Это не какое-то редкое событие. Это то, чего следует ожидать в процессе развития климатической системы,

– отметил он.

Команда исследователей прогнозирует, что замедление темпов таяния ледников продлится еще пять лет (с вероятностью 50%) или даже десять лет (с вероятностью 25%).

В то же время ученые отмечают, что это не означает изменение общей тенденции к глобальному потеплению. Многочисленные показатели свидетельствуют, что планета продолжает нагреваться. Если бы было иначе, то арктические ледники не просто медленнее таяли бы, а начали бы наращивать массу.

"Если посмотреть на глобальные температуры, они точно не замедляются. Сейчас дебаты касаются того, не ускоряются ли они", – добавил Ингленд.

К слову, Антарктида наоборот впервые за десятилетия начала набирать вес. Причиной этого стал аномально высокий уровень осадков, которые пополнили массу ледника.