На дне Балтийского моря лежит корабль, который когда-то был не просто средством передвижения, а настоящей плавучей резиденцией короля.

После более чем 500 лет под водой археологи обнаружили на его борту редкие доспехи и загадочный сундук, который может раскрыть новые подробности о военном снаряжении средневековья. Речь идет о Gribshunden – флагмане датского короля Ганса, который затонул в 1495 году у берегов Швеции, пишет Live Science.

Что нашли на борту средневекового корабля

В ходе нового исследования затонувшего судна археологи наткнулись на фрагменты кольчуги из медного сплава и необычный сундук для военного снаряжения. Находки обнаружили в той части корабля, которая, вероятно, служила местом хранения оружия, доспехов и других предметов военного назначения.

Кольчуга хорошо сохранилась, хотя ее точное происхождение пока не установлено. Исследователи предполагают, что она могла принадлежать немецким наемникам, находившимся на корабле, однако не исключают, что доспехи использовались ранее или подвергались ремонту.

Не менее загадочным оказался сундук, который археологи называют zeuglade. Он мог быть предназначен для хранения военного снаряжения, но ученые пока не знают, что именно находилось внутри. Сейчас они исследуют образцы, чтобы найти возможные следы пороха и определить назначение предмета.

Почему корабль называли "плавучим замком"

Gribshunden был флагманом короля Ганса Датского и Норвежского. Судно выполняло не только военные функции, но и было символом власти, на котором монарх путешествовал, перевозил придворных и демонстрировал свои амбиции.

В 1495 году король отправился в Швецию, чтобы провести переговоры и укрепить политическое влияние в регионе. Во время остановки у Роннебю корабль загорелся и затонул. Сам монарх в тот момент находился на берегу.

Gribshunden считается одним из важных образцов кораблей периода, когда европейские государства активно развивали морские технологии. Его конструкция помогает исследователям лучше понять, как выглядели суда, что использовались для военных походов, дипломатических миссий и демонстрации королевской мощи.

Почему корабль сохранился под водой более 500 лет

Затонувшее судно стало особенно ценным для археологов благодаря условиям Балтийского моря. Вода здесь имеет низкую соленость, а морские организмы, разрушающие древесину, не наносят кораблю столь активного ущерба. Именно поэтому ученые могут исследовать не только отдельные предметы, но и конструкцию судна, его внутренние помещения и вещи, оставшиеся на борту.

Новые находки могут помочь выяснить, как в XV веке организовывали военное обеспечение морских походов, кто отвечал за снаряжение наемников и как королевские флоты перевозили необходимые ресурсы.