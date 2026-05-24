На территории России существовала Зеленая Украина: как украинцы создали свой край на Дальнем Востоке

Мало кто знает, но еще более века назад часть Дальнего Востока, где украинцы составляли значительную часть населения, называли Зеленой Украиной. Переселенцы из Украины основывали там собственные села, сохраняли традиции и формировали отдельную украинскую среду, известную как Зеленый Клин.

О том, как украинцы оказались на Дальнем Востоке, пишет Энциклопедия Современной Украины.

Когда на Дальнем Востоке возникли первые украинские поселения?

Зеленый Клин – украинское историческое название южной части российского Дальнего Востока. К этому региону относятся современные Приморский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область.

Название возникло из-за густой зеленой растительности и формы Южно-Уссурийского края, который напоминал клин между Китаем и Японским морем. Также регион называли "Зеленой Украиной", "Новой Украиной" или "Дальневосточной Украиной".

Первые украинцы появились здесь еще во второй половине 18 века. После подавления гайдамацкого движения (Колиивщины) участников сослали на Камчатку, где вместе с якутскими казаками они сформировали камчатское казачество. К началу 20 века их украинская идентичность почти растворилась из-за метисации с местным населением.

В 1863 – 1864 годах переселенцы с Полтавщины основали в Амурской области первые украинские поселения – Троицкое, Среднебильское и Новотроицкое. Уже к 1883 году украинцы составляли 27,7% всех переселенцев Приморщины.

Когда началось активное заселение Зеленого Клина?

Активное заселение Зеленого Клина украинцами началось в 1883 году после открытия морского сообщения. В том году во Владивосток из Одессы прибыли два первых парохода, которые доставили 1 504 крестьян из Черниговской губернии. Именно они основали ряд сел, среди которых Ивановка, Жариково, Григорьевка, Павловка, Борисовка и Воздвиженка.

В течение 1883 – 1901 годов морем на Дальний Восток переселились более 55 тысяч человек, еще почти 11 тысяч прибыли по суше. Всего в 1883 – 1916 годах на территорию Зеленого Клина переехали 249 465 украинцев – это составляло 58,6% всех крестьян-переселенцев. Больше всего приезжало из Черниговской, Киевской, Полтавской, Подольской и Волынской губерний.

Украинские переселенцы выбирали для проживания преимущественно плодородные долины Приханкайской низменности. В пригодных для земледелия районах они составляли от 60 до 90% населения.

По переписи 1897 года на Зеленом Клину проживали 56 778 украинцев – 18,3% населения края. Однако реальное количество было больше, ведь в ходе переписи этническую принадлежность определяли по родному языку, поэтому многих украинцев записывали русскими из-за непризнания украинского языка.

После построения Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги поток переселенцев резко возрос. По состоянию на 1917 год в регионе проживало уже 421 тысяча украинцев – почти 40% населения. В Приморской области их доля достигала 48,2%, а в Амурской – 43,2%.

Украинцы пытались селиться компактно и нередко даже отказывались от лучших земельных участков, чтобы жить рядом со своими земляками. Так на Дальнем Востоке появились населенные пункты с украинскими названиями – Черниговка, Полтавка, Киев, Харьков, Переяславка, Ромны, Белая Церковь, Екатеринославка и другие. Переселенцы воспроизводили привычный украинский быт, традиции и архитектуру.

Почему количество украинцев на Деком Востоке начало уменьшаться?

После 1917 года, несмотря на возвращение части мобилизованных с фронтов Первой мировой войны, официальное количество украинцев начало резко сокращаться.

Если в 1923 году их насчитывалось более 346 тысяч, то уже в 1926 году – чуть более 303 тысяч. Историки связывают это с манипуляциями советской власти, которая часто записывала украинцев русскими, а также с репрессиями против украинского национального движения, из-за чего люди нередко скрывали свое происхождение.

Ассимиляция усиливалась из-за близости языков, отсутствие украинских школ и прессы, а также ограниченные возможности для развития национальной культуры. В то же время компактное проживание некоторое время помогало украинцам сохранять собственные традиции и самоидентичность.