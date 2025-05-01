Зеленский выбрал "Убить тирана": президента и первую леди заметили на Книжном арсенале

В Киеве проходит Книжный арсенал. Журналисты заметили на мероприятии и президента Украины Владимира Зеленского с первой леди.

Во время посещения "Книжного Арсенала-2025" Владимир Зеленский и Елена Зеленская продемонстрировали большой интерес к современной и классической литературе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что выбрал президент и его жена

У стенда "Издательства Анетты Антоненко" президент обратил внимание на книгу итальянского историка Альдо Андреа Касси "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи".



Елена Зеленская на Книжном Арсенале / Фото пресс-служба мероприятия

Это – издание, исследующее философские и политические взгляды на борьбу с диктатурами на протяжении веков.

Зеленский на Книжном Арсенале: смотрите видео

Также в издательстве Vivat президентская чета выбрала две книги, охватывающие разные жанры и эпохи: роман "Мастер корабля" Юрия Яновского – одну из ключевых модернистских работ в украинской литературе, и "Любимый Эдвард" Энн Наполитано – трогательную современную историю о потере и восстановлении.

К стати, на Книжном Арсенале 2025 в Киеве представлены пять фэнтези-новинок, включая "Голод Богов" Джона Гвинна и "Гера" Дженнифер Сейнт. Другие новинки: "Город Теней" Мии Марченко, "Убийца леса" Преми Мохамед и "Зрелище" Стефани Гарбер.