"Приеду и заберу": запустили тренд, который трогает до глубины души и напоминает о неравнодушии

В сети часто появляются различные тренды. В частности, на этот раз начали распространять очень милое видео, которое никого не оставит равнодушным.

Большой ажиотаж вызвал ролик, где женщина предлагает помощь другим женщинам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на aminushka_aaa.

Что за видео стало популярным в сети?

Этот ролик может служить примером к выражению "Женщина женщине – приют". Одна из пользовательниц предложила помощь – забрать из роддома, если это нужно.

Женщина предложила помощь: смотрите видео

Ролик показывает, что даже если женщину из роддома по разным причинам не может забрать муж или семья, то не стоит отчаиваться. На помощь придет другая женщина. Интересно, что этим предложением все не ограничилось. В комментариях начали предлагать и другую помощь.

В комментариях аншлаг: смотрите скриншоты

Это еще один тренд, где люди показывают неравнодушие.

Кто стал новой звездой соцсетей?

Илларион Павлюк стал популярным в соцсети Threads из-за своих комментариев.

Илларион Павлюк – один из самых популярных современных украинских писателей, автор бестселлера "Я вижу, вас интересует тьма". В 2025 году вышла новинка – "Книга Эмиля".

Теперь пользователи сети даже спрашивают у автора, стоит ли покупать его книгу.

