"Приїду і заберу": запустили тренд, який зворушує до глибини душі та нагадує про небайдужість

У мережі часто зʼявляються різні тренди. Зокрема, цього разу почали поширювати дуже миле відео, яке нікого не залишить байдужим.

Неабиякий ажіотаж спричинив ролик, де жінка пропонує допомогу іншим жінкам. Про це пише 24 Канал із посиланням на aminushka_aaa.

Що за відео стало популярним у мережі?

Цей ролик може слугувати прикладом до виразу "Жінка жінці – прихисток". Одна із користувачок запропонувала допомогу – забрати з пологового будинку, якщо це потрібно.

Жінка запропонувала допомогу: дивіться відео

Ролик показує, що навіть якщо жінку з пологового будинку з різних причин не може забрати чоловік чи сімʼя, то не варто впадати у відчай. На допомогу прийде інша жінка. Цікаво, що цією пропозицією все не обмежилось. У коментарях почали пропонувати й іншу допомогу.

У коментарях аншлаг: дивіться скриншоти

Це ще один тренд, де люди показують небайдужість.

Хто став новою зіркою соцмереж?

Ілларіон Павлюк став популярним у соцмережі Threads через свої коментарі.

Ілларіон Павлюк – один з найпопулярніших сучасних українських письменників, автор бестселера "Я бачу, вас цікавить пітьма". У 2025 році вийшла новинка – "Книга Еміля".

Тепер користувачі мережі навіть питають в автора, чи варто купувати його книгу.

