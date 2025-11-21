Наприклад, у threads поширюється вислів "напхати у панамку". 24 Канал розбирався, що саме він означає та за що це може статись із користувачами.

Дивіться також Чи був Іван Мазепа зрадником насправді та кому вигідно, щоб ви так думали

Що означає "напхати у панамку"?

У соцмережі threads можна спілкуватись на різні теми, обмінюватись думками та говорити про те, що турбує і неважливо, чи це колір нової сукні, чи обгорнення нового розслідування НАБУ про "плівки Міндіча". Часто люди, які висловлюють відверто контраверсійну думку, отримують шквал коментарів.



У threads обговорюють усе / Фото threads

Зазвичай вони мають один сенс: автору культурно або не дуже пояснюють, що він не має рації. Це і отримало назву "напхати у панамку".

Крім цього, у threads є неоголошене правило: якщо коментарів більше, ніж лайків, то, ймовірно, автору саме "напхали у панамку".

Що насправді означає слово "імба"?

Слово "імба" міцно закріпилося в українському молодіжному сленгу, хоча своїм корінням воно сягає світу відеоігор. Термін походить від англійського imba – скорочення від imbalanced ("незбалансований") і спершу використовувався для позначення надто сильного персонажа, зброї чи тактики, здатної легко переламати хід гри, мовиться у Qanapa.

Що треба знати, перш ніж зареєструватися у Threads?