Однак у Threads уже є свої певні правила та "фішки", про які варто знати новим користувачам. Тому найголовніше, що треба запам'ятати перед створенням акаунту в Threads, для вас зібрав 24 Канал.
Що треба знати про український Threads?
Соцмережу Threads часто називають "курілкою" Instagram. Бо якщо в останній люди намагаються показати себе з найкращих сторін, то в Threads обговорюють фейли, кумедні ситуації та не приховують не найкращі сторони своєї особистості.
Є кілька найактивніших користувачів Threads, про яких усі знають. Наприклад, зараз однією з зірок соцмережі став письменник Ілларіон Павлюк. Він з'являється у коментарях, де згадують його новий твір "Книга Еміля" чи його ж самого. Часто він жартує та іронізує або ж відповідає ствердно на питання: "Чи варто купувати цю книгу?"
А ще його називають найкращим продавцем року / Скриншот
Ще часто у коментарі навідується ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік. Він, звісно, не Тарас Цимбалюк, але подарувати троянду і (за потреби) написати "прикольно" може.
І чим вам не холостяк? Щоправда, одружений / Скриншот
А ось щовівторка потрібно показувати свій прес. Так велить поетеса Дар'я Лісіч. В основному її вимоги до чоловічої авдиторії, проте дівчата теж можуть похвалитися.
Але можна іноді й обійтися без пресу, правда буде бан від Вадима Олійника / Скриншот
Також чимало вподобань збирають коментарі Анатолія Анатоліча та Олександра Педана.
А ще, якщо раптом у вашій стрічці з'явиться фото російського загарбника – не хвилюйтеся і заходьте у коментарі. зазвичай там усі свої. Якщо окупант живий – там він отримує побажання якнайшвидше ліквідуватися, а якщо це некролог – то вітають рідних.
Якщо ж ви бачите, що вподобань на дописі менше, ніж коментарів, то зазвичай це означає, що автору "напхали в панамку" – тобто дали прочухана.
Українські ж бренди створюють там особливу атмосферу – офіційні акаунти Київстар, Уклон, Нова Пошта, Укрпошта, ПУМБ, Укрзалізниця, ДТЕК тощо. Інколи у них хвилі жартів, іноді драма, іноді доволі зворушливі історії. Наприклад саме після допису однієї з користувачок про запізнення потяга з Будапешта і проханням затримати рейс у Чопі, на який треба було пересісти, відреагувала Укрзалізниця і таки зробила це.
Що ще відбувається у Threads?
У цій соцмережі часто відбуваються дискусії. Наприклад, серйозні обговорення спричинило питання про те, коли ж дарувати подарунки – на День святого Миколая, Різдво чи Новий рік.
НАБУ, так би мовити, "влетіло в Threads з ноги", опублікувавши плейлист з пісень, які можна почути на записах з так званих "плівок Міндіча".
А ще часто користувачі обговорюють культуру та мистецтво. Зокрема, наприклад, діляться найкращими піснями.