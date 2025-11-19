Однак у Threads уже є свої певні правила та "фішки", про які варто знати новим користувачам. Тому найголовніше, що треба запам'ятати перед створенням акаунту в Threads, для вас зібрав 24 Канал.

Цікаво Задовго до 1991: коли з'явилися перші українські банкноти і чому їх швидко прибрали з обігу

Що треба знати про український Threads?

Соцмережу Threads часто називають "курілкою" Instagram. Бо якщо в останній люди намагаються показати себе з найкращих сторін, то в Threads обговорюють фейли, кумедні ситуації та не приховують не найкращі сторони своєї особистості.

Є кілька найактивніших користувачів Threads, про яких усі знають. Наприклад, зараз однією з зірок соцмережі став письменник Ілларіон Павлюк. Він з'являється у коментарях, де згадують його новий твір "Книга Еміля" чи його ж самого. Часто він жартує та іронізує або ж відповідає ствердно на питання: "Чи варто купувати цю книгу?"



А ще його називають найкращим продавцем року / Скриншот

Ще часто у коментарі навідується ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік. Він, звісно, не Тарас Цимбалюк, але подарувати троянду і (за потреби) написати "прикольно" може.



І чим вам не холостяк? Щоправда, одружений / Скриншот

А ось щовівторка потрібно показувати свій прес. Так велить поетеса Дар'я Лісіч. В основному її вимоги до чоловічої авдиторії, проте дівчата теж можуть похвалитися.



Але можна іноді й обійтися без пресу, правда буде бан від Вадима Олійника / Скриншот

Також чимало вподобань збирають коментарі Анатолія Анатоліча та Олександра Педана.

А ще, якщо раптом у вашій стрічці з'явиться фото російського загарбника – не хвилюйтеся і заходьте у коментарі. зазвичай там усі свої. Якщо окупант живий – там він отримує побажання якнайшвидше ліквідуватися, а якщо це некролог – то вітають рідних.

Якщо ж ви бачите, що вподобань на дописі менше, ніж коментарів, то зазвичай це означає, що автору "напхали в панамку" – тобто дали прочухана.

Українські ж бренди створюють там особливу атмосферу – офіційні акаунти Київстар, Уклон, Нова Пошта, Укрпошта, ПУМБ, Укрзалізниця, ДТЕК тощо. Інколи у них хвилі жартів, іноді драма, іноді доволі зворушливі історії. Наприклад саме після допису однієї з користувачок про запізнення потяга з Будапешта і проханням затримати рейс у Чопі, на який треба було пересісти, відреагувала Укрзалізниця і таки зробила це.

Що ще відбувається у Threads?