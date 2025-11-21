Неабиякий ажіотаж спричинив ролик, де жінка пропонує допомогу іншим жінкам. Про це пише 24 Канал із посиланням на aminushka_aaa.

Дивіться також Що означає "напхати у панамку" та чому цей вираз дуже популярний у threads

Що за відео стало популярним у мережі?

Цей ролик може слугувати прикладом до виразу "Жінка жінці – прихисток". Одна із користувачок запропонувала допомогу – забрати з пологового будинку, якщо це потрібно.

Жінка запропонувала допомогу: дивіться відео

Ролик показує, що навіть якщо жінку з пологового будинку з різних причин не може забрати чоловік чи сімʼя, то не варто впадати у відчай. На допомогу прийде інша жінка. Цікаво, що цією пропозицією все не обмежилось. У коментарях почали пропонувати й іншу допомогу.

У коментарях аншлаг: дивіться скриншоти

Це ще один тренд, де люди показують небайдужість.

Хто став новою зіркою соцмереж?

Ілларіон Павлюк став популярним у соцмережі Threads через свої коментарі.

Ілларіон Павлюк – один з найпопулярніших сучасних українських письменників, автор бестселера "Я бачу, вас цікавить пітьма". У 2025 році вийшла новинка – "Книга Еміля".

Тепер користувачі мережі навіть питають в автора, чи варто купувати його книгу.

Що за тренд із Білим кроликом та годинником?