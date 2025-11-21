Неабиякий ажіотаж спричинив ролик, де жінка пропонує допомогу іншим жінкам. Про це пише 24 Канал із посиланням на aminushka_aaa.
Що за відео стало популярним у мережі?
Цей ролик може слугувати прикладом до виразу "Жінка жінці – прихисток". Одна із користувачок запропонувала допомогу – забрати з пологового будинку, якщо це потрібно.
Жінка запропонувала допомогу: дивіться відео
Ролик показує, що навіть якщо жінку з пологового будинку з різних причин не може забрати чоловік чи сімʼя, то не варто впадати у відчай. На допомогу прийде інша жінка. Цікаво, що цією пропозицією все не обмежилось. У коментарях почали пропонувати й іншу допомогу.
У коментарях аншлаг: дивіться скриншоти
Це ще один тренд, де люди показують небайдужість.
Хто став новою зіркою соцмереж?
Ілларіон Павлюк став популярним у соцмережі Threads через свої коментарі.
Ілларіон Павлюк – один з найпопулярніших сучасних українських письменників, автор бестселера "Я бачу, вас цікавить пітьма". У 2025 році вийшла новинка – "Книга Еміля".
Тепер користувачі мережі навіть питають в автора, чи варто купувати його книгу.
Що за тренд із Білим кроликом та годинником?
- Нещодавно почали зʼявлятись відео, де люди писали про "кролика із годинником", який раптово прийшов до них після того, як був знятий ролик.
- Це відсилка на персонажа "Аліси у країні див". Там він наголошував на тому, що ніщо не вічне.
- Варто наголосити, що цей "кролик із годинником" може приходити і перед хорошими подіями, і перед поганими.