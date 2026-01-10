Без хиджабов и в мини-юбках: как выглядели женщины Ирана до революции и когда все изменилось

Иран охватила очередная волна протестов, которая дошла до столицы. Эта страна очень политически изолирована и имеет специфические внутренние порядки, которые могут вызвать много вопросов.

Причиной резких изменений во внутренней и внешней политике некогда прогрессивного Ирана стала Исламская революция, которая произошла в 1979 году. Среди основных аспектов этого – ограничения прав женщин, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Какими были иранские женщины до революции?

Под пристальным контролем властей оказался внешний вид женщин, которые вынуждены покрывать все тело. Это не единственное ограничение, которому подверглись иранские женщины, однако до событий 1979 года все было иначе.



До революции все было иначе / Фото Magnum Photos

Интересно! В 1930-х годах хиджабы вообще запретили и силой снимали их с женщин, однако новая власть, которая пришла в 1980 вернула эту практику.

До революции иранские женщины носили обычную одежду: узкие джинсы, юбки, блузки, платья. Они ничем не отличались от того, что одевали европейки.



Женщины носили обычную одежду / Фото Vouge

Что такое Исламская революция Это события в Иране 1978–1979 годов, когда многие люди были недовольны правлением шаха (короля), говорится в Википедии.



Его власть считалась несправедливой: было большое неравенство, коррупция, зависимость от Запада, а также ущемление прав простых людей. В результате массовых протестов шах бежал из страны, а к власти пришли религиозные лидеры во главе с аятоллой Хомейни.



Они отменили светскую систему и создали Исламскую Республику Иран, где законы базируются на исламе, а духовенство имеет главную политическую власть. То есть это была революция, которая изменила не только власть, но и сам принцип управления государством.



В Иране женщины получали образование / Фото Magnum Photos

Сожженный хиджаб как символ

В 2022 году Иран охватили протесты после того, как женщина умерла из-за задержания "полицией морали". Ее обвинили в том, что она носила хиджаб неправильно. После этого вспыхнули массовые протесты, когда женщины сжигали свои хиджабы.

Власти жестоко подавляли протесты, используя боевые патроны, слезоточивый газ, что привело к гибели и ранениям демонстрантов.

В результате протестов власти согласились пересмотреть закон о ношении хиджаба. Многие женщины продолжают носить хиджабы свободно или только накинутыми, демонстрируя несогласие,

