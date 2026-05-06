"Это не мы выбрали село, а оно нас": как киевлянка переехала с семьей в горы и уже 4 года живет там

Смена жизни в больших городах на покой села становится все более популярным выбором среди украинцев. Однако за идеальной картинкой природы и тишины стоит другой ритм жизни со своими требованиями, условиями и вызовами, которые подходят далеко не каждому.

Сейчас все чаще появляются истории о том, как украинцы оставляют большие города и переезжают в отдаленные села, в поисках спокойствия, меньше суеты и ближе контакт с природой. 24 Канал пообщался с украинкой Клавдией Мазуренко, которая уже четыре года живет в селе на Закарпатье вместе с мужем и сыном.

Ранее семья жила в Киеве, однако со временем решила полностью изменить городской ритм жизни на сельский. В разговоре она рассказала обо всех этапах переезда, решение, которое к нему подтолкнуло, а также о реалиях жизни вне города: от преимуществ до сложностей, с которыми пришлось столкнуться после изменения среды.

Киев оставили позади: почему семья выбрала жизнь в селе и что из этого вышло?

Как в вашей жизни появилась идея переезда из города в деревню?

Мне кажется, что это не мы выбрали село, а оно нас. Мы ездили отдыхать в это село на Закарпатье 5 лет, а потом в какой-то момент поняли, что возвращаться в Киев все труднее, мы буквально считали дни до следующего отпуска именно в селе, а не в Европе, в которую тогда часто ездили.

Несколько раз нас в Киеве так накрывало: от пробок, отсутствия свежего воздуха, этой застройки, когда друг у друга на голове, а за паркоместа надо бороться... что мы почти были готовы собрать чемоданы, снять какой-то небольшой дом в селе и попробовать там жить.

Сразу ли вы приняли решение переезжать в деревню?

Всегда останавливало то, что мы с мужем работали в офисах, а главный фактор – это ребенок, потому что школа и кружки. Все изменил ковид. Работа и школа перешли в онлайн, и мы поняли, что это не такие уж и препятствия. Находиться большинство времени в квартире – точно не та жизнь, которая нам нравится. Тогда мы решились хотя бы попробовать рассмотреть участки в том самом селе на Закарпатье, чтобы иметь дачу с маленьким участком.

Атмосфера жизни в селе / инстаграм oceans_within_us

Как вы нашли свой участок и почему поняли, что это "ваше место"?

Когда мы обратились к нашим нынешним соседям с просьбой показать участки в селе, которые продаются, столкнулись с тем, что маленьких участков, как мы себе планировали – это 5 соток, максимум 10 – здесь не существует. Все участки большие, а это уже совсем другой бюджет и другие планы на строительство.

Но когда наши ноги ступили на место, где мы теперь живем, мы сразу поняли – это оно! Мы больше не хотим ничего смотреть, мы хотим здесь жить хотя бы 5 – 6 месяцев в году.

Это была весна 2021 года. Мы договорились с владельцами, они начали оформлять документы на землю, потому что одна из частых проблем в селах – отсутствие актуальных документов. Оформление затянулось, и к покупке мы дошли только в декабре 2021 года – за два месяца до полномасштабного вторжения. Тогда мы покупали эту землю, даже не понимая до конца, что с ней будем делать. Были мысли, что когда-то это может перерасти в бизнес по аренде домиков.

Как полномасштабная война повлияла на ваш переезд и строительство?

24 февраля 2022 года снова изменило все планы. Надо было принимать решение: выезжать из страны, чтобы обеспечить ребенку безопасность, или оставаться и переезжать в более безопасный регион. Выезжать никто из нас не хотел, мы достаточно много путешествовали и у нас не было мысли, что где-то намного лучше.

Природа вокруг дома / инстаграм oceans_within_us

Участок уже был в том месте, о котором мы так мечтали, еще живя в мирном городе, поэтому стало понятно, что надо жилье, которое не займет полжизни на строительство. Мы обратились к украинскому производителю модульных домов.

Они тогда еще сами не понимали, смогут ли работать как раньше, потому что цеха были в Бородянке, но пообещали, что что-то придумают и попытаются собрать дом или в цеху, или прямо на месте. Цеха уцелели, и уже летом 2022 года наш первый дом приехал в горы.

Что для вас значит жизнь в селе?

Для меня жизнь в селе – это про заземление, которого так не хватало в городе. Это действительно свежий воздух, это яркие звезды ночью, потому что нет выхлопных газов, которые заслоняют все небо. Это вода без хлорирования. Это еда, которую я могу вырастить сама и знать, что она без химии. Это очень много естественного движения – как для офисной работницы в прошлом, поверьте, это серьезное преимущество.

Это также о ментальном здоровье, потому что физический труд, от которого многие пытаются убежать в индустриализацию, реально успокаивает. Как и постоянный контакт с природой и животными.

Меня часто обвиняют в романтизации жизни в селе, и это правда – даже почти через 4 года жизни здесь я все равно вижу в этом романтику.

Какие условия необходимы для комфортной жизни в деревне?

Два важных момента, без которых, на мой взгляд, невозможна комфортная жизнь в селе: удаленная работа и собственный автомобиль – это для взрослых. Если есть дети – сложнее. Моему ребенку подходит обучение онлайн большую часть времени. Очные занятия – это только спорт-зал, но не для всех детей это будет комфортно. Школа есть в соседнем селе, но мы на семейном совещании решили остаться на онлайн-обучении в той школе, где ребенок учился раньше.

Дом в октябре / инстаграм oceans_within_us

С какими бытовыми реалиями сельской жизни вы сталкиваетесь?

Работы здесь всегда очень много. Для нас это не проблема, потому что мы достаточно подвижная семья, но для кого-то это может быть сложно. В идеале я бы советовала попробовать пожить в селе месяц летом и месяц зимой перед полноценным переездом, если есть такая возможность.

Как ваш ребенок адаптировался к переезду из города в село?

Мы решили переехать весной 2022 года (начало полномасштабного вторжения), на тот момент сыну было 12 лет – это уже подросток, который четко понимал причину переезда: бегство от опасности. Поэтому уговаривать не было необходимости.

Вся семья четко понимала причинно-следственную связь. На тот момент многие его одноклассники разъехались, поэтому у ребенка было понимание, что он не один в этой ситуации.

Адаптации почти не было, потому что мы пытались создать максимально комфортные условия. Плюс ковид уже подготовил всех к онлайн-формату обучения и работы. Многое зависит от характера ребенка. Сыну комфортно учиться онлайн, большинство кружков тоже онлайн, например, игра на фортепиано.

Как совместить жизнь в селе, онлайн-образование и кружки для ребенка?

Многие говорят, что онлайн-игра на фортепиано – это не то же, что офлайн-музыкальная школа, и видимо это правда. Но он учился с нуля онлайн и за два года имеет очень хорошие результаты, на мой взгляд. Офлайн посещает только спорт-зал, нам повезло, что он есть в соседнем селе.

Дом и территория / инстаграм oceans_within_us

Выгоднее ли жить в доме, чем в квартире?

Дом всегда выходит дороже, чем квартира, потому что в квартире это четко очерченное пространство и все коммуникации уже обеспечены государством или застройщиком. В доме это все ложится на ваши плечи. И даже если сама "коробка" может стоить примерно как квартира, все остальные расходы значительно превышают "квартирный" бюджет.

Какие расходы люди чаще всего недооценивают?

Мне часто задают вопрос о стоимости дома, имея в виду только саму коробку. Но это не дает реальной картины. Люди часто не учитывают: участок, коммуникации, забор, обустройство территории, инструменты для ухода (лопаты, топоры, газонокосилки и т.д.). У каждого в результате получается разная сумма, потому что зависят материалы, технологии и подход. Если считать только коммунальные расходы, тогда примерно как в городе. Но в большом двухэтажном доме расходы будут значительно больше.

За чем вы скучаете по городской жизни?

Скучаем за быстрым доступом к качественной медицине, потому что все визиты надо планировать заранее. Например, к стоматологу нам ехать 1 – 1,15 часов, а к современной клинике около 60 километров. Также скучаем за доставкой еды и продуктов, как в городе. Но в то же время к культурным событиям, как концертов или кино: для этого мы едем в большой город, но без пробок это иногда даже быстрее, чем в Киеве.

Жизнь в селе действительно имеет много преимуществ: спокойствие, природу, меньше шума и более размеренный ритм. Но в то же время она не является универсальным вариантом для всех, ведь предусматривает определенные условия и критерии, к которым не каждый будет готов.

