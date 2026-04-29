Как украинка стала водителем автобуса, какова на самом деле эта работа и с какими вызовами сталкиваются женщины за рулем, рассказывает для 24 Канала Анастасия Бабенко.

Как Анастасия Бабенко стала водителем автобуса?

Женщина попала в профессию уже в сознательном возрасте и не из-за детской мечты. Все случилось из-за стечения обстоятельств и немного веры в знаки.

В какой-то момент моей жизни мне позвонил мой студенческий друг и говорит: "Настя, я знаю, что ты очень любишь путешествовать, что ты ездишь на авто. У меня бизнес, у меня автобусы, но они стоят, потому что нет водителей. Я готов оплатить тебе обучение, чтобы только ты пришла ко мне работать",

– вспоминает Анастасия Бабенко.

Сначала реакция была скептической, говорит Анастасия, потому что автобусы казались чем-то несовместимым с ее жизнью, хотя в целом женщина является водителем со стажем в 11 лет. Вскоре после этого разговора женщина наталкивается на рекламу бесплатного обучения для женщин в Instagram. Тогда она решила, что это знак и заполнила анкету.

Там учили не только водительниц автобусов, но и других технических профессий, например, автомехаников. Я заполнила анкету, прошла отбор, успешно прошла обучение и с первого раза сдала все экзамены,

– рассказывает она.

Поэтому прошлой весной Анастасия получила категорию D, а уже в июне начала работу – сначала на туристических маршрутах.

От романтизации к суровой реальности

По словам Анастасии, первые рейсы были почти идеальными: мало туристов, нетяжелые чемоданы, экскурсии по Европе. Впрочем в октябре прошлого года женщина перешла из туристических туров на регулярные перевозки, где специфика работы оказалась несколько иной.

Пассажиров много, чемоданы тяжелые, люди постоянно спешат, нервничают из-за задержек на границе. Романтика быстро заменилась на понимание, насколько это ответственная и физически сложная работа,

– делится Бабенко.

Но со временем пришло привыкание и даже вернулось особое "чувство дороги". Анастасия признается, что когда видит за окном автобуса леса, озера, то удивляется, как раньше не замечала этой красоты. Сейчас ее основные маршруты пролегают в Польшу, а самое любимое направление – Вена.

Направление Вена мое любимое. Мы проезжаем через Польшу, Чехию, Словакию и заезжаем в Австрию,

– говорит женщина.

Кроме того, женщину уже даже узнают на трассах и блокпостах. Пограничники и полицейские часто здороваются, хотя до сих пор иногда переспрашивают: "Вы точно водитель, не стюардесса?".

Что происходит за кулисами рейса?

Сейчас Анастасия работает в экипаже вместе с 1 или 2 напарниками. В общем технические вопросы в основном не на ней, хотя такие мелочи, например долить омыватель, она спокойно делает сама. Если случаются серьезные технические неисправности, то этим занимаются уже механики.

Дело в том, что в компании, где работает Анастасия, есть четкая система подстраховки: то есть если случается поломка, то на замену выезжает другой автобус или пассажиров пересаживают на попутные рейсы фирмы.

Анастасия с коллегами по работе / фото Анастасии Бабенко

Интересная особенность ее работы также заключается в том, что на каждый рейс происходит замена коллег. Согласно политике компании, девушки-водители постоянно меняют экипажи.

Если же говорить о графике работы, то в рейсе Анастасия от 3 до 5 дней. Зато после возвращения – столько же дней она дома. Но это еще не все, потому что саму работу за рулем женщины контролирует тахограф, который фиксирует время.

Дело в том, что ехать мы можем только до 9 часов при условии, что между этими часами у нас будет перерыв в 45 минут. То есть я 4,5 часа еду, 45 минут отдыхаю. Часто именно поэтому в автобусах бывает такой длинный перерыв,

– объясняет госпожа Анастасия.

Зато сам быт в дороге обустроен максимально функционально, ведь в автобусе есть холодильник, микроволновая, чайник. А на конечных остановках водители отдыхают в служебных квартирах, где можно полноценно выспаться и привести себя в порядок.

Когда я возвращаюсь домой с рейса, то я – чистый лист. Мне не надо, как раньше в школе, думать о заполнении журналов или проверке домашнего задания. Отработал смену – и все, домой,

– резюмирует водитель.

Превращается ли профессия водителя в тренд?

Несмотря на то, что профессия водителя автобуса все еще остается нетипичной для Украины, количество женщин в этой сфере растет. Поэтому в компании, где работает Анастасия, работает уже 15 водительниц, а еще 2 стажируются. Кстати, сама команда женщин довольно разная, ведь у каждой разный возраст и опыт. А среди планов руководства является увеличение штата работников до не менее 40 водительниц.

Мне 31 год, а все остальные водительницы старше меня. Есть девушки, которые работают со мной, и они возраста моей мамы,

– говорит водительница.

Интересно, что в профессии водителей автобусов есть традиция здороваться за рулем в дороге. Это стандартный жест поднятой ладонью, но когда Анастасия видит за рулем другую женщину, сдержанный жест часто меняется эмоциональным маханием рукой.

Какие еще "неженские" профессии осваивают украинки?

История 24-летней украинки Илоны Мельник также ломает стереотип относительно "неженских" профессий. В свои 21 девушка из Прикарпатья решила сменить профессию и стать дальнобойщицей. На сегодня она управляет многотонной фурой и делится буднями дороги в соцсетях.

Как рассказала 24 Каналу Илона, она на самом деле пробовала себя в разных сферах: от парикмахерства до фотографии, но все это было не ее. И переломным моментом выбрать именно работу на фуре стал переезд за границу, где она поняла чего хочет.

Мне всегда нравилось ездить, я кайфовала от этого,

– признается девушка.

Особую роль в выборе профессии сыграл будущий муж девушки, который поддерживал ее намерение сесть за руль фуры. Сейчас пара, кстати, работает в формате двойного экипажа и кабина грузовика стала для них фактически и домом, и рабочим местом.

Несмотря на всю романтику в работе, Илона откровенно говорит и о сложностях, например неисправности, аварии, пробки. Но среди плюсов остается то, что постоянно путешествуешь и получаешь стабильный заработок.

Мы считаем, что нет идеальной работы, где только одни плюсы. Просто нужно проанализировать все плюсы и минусы и понять, согласен ты на такое или нет,

– добавляет Илона.

Поэтому собеседница говорит, что не жалеет о своем выборе. А ее история в очередной раз доказывает, что любые стереотипы можно сломать.