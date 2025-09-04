Среди молодежи набирает популярность новый необычный тренд. Представители поколения Z приходят на собеседования вместе с родителями.

Как родители помогают детям во время собеседования?

Согласно опросу ResumeTemplates, все больше работодателей сталкиваются с тем, что молодежь приходит на собеседования вместе с родителями. Как свидетельствуют результаты исследования, 77% представителей поколения Z ожидают помощи родителей в поиске работы.

Эта поддержка может проявляться по-разному – от эмоционального ободрения до непосредственного участия в самом разговоре. Родители могут не только отвечать на вопросы работодателя, но и ставить собственные и даже помогать в обсуждении зарплаты и соцпакета.

Поддержка родителей во время собеседования проявляется по-разному / Фото Unsplash

В издании отмечают, что такая неоднозначная тенденция распространяется среди молодых людей и только усиливает стереотип о том, что сегодняшние "ленивые" двадцатилетние еще не готовы к реальному миру.

Сколько родителей сопровождают детей на собеседованиях?

В рамках исследования опросили 831 работающего зумера, чтобы выяснить, насколько активно их родители помогали в трудоустройстве и обеспечении своих текущих ролей.

Аж 29% опрошенных зумеров сообщило, чтобы мама и папа сопровождали их как на личных, так и на онлайн-собеседованиях,

Многие родители лично сопровождают своих детей на собеседованиях / Фото Unsplash

Когда зумеры приходили на собеседования вместе с родителями, то в 40% случаев те присутствовали физически, 34% – отвечали на вопросы работодателей, 30% – задавали вопросы, а 27% – помогали во время переговоров по зарплате или льготам.

Обратите внимание! Еще в исследовании 2024 года, где опросили 800 работодателей, выяснилось, что 19% кандидатов-зумеров полагаются на помощь родителей во время собеседования, используя их как "защитное одеяло".

Новое исследование показало, что 31% зумеров признали, что их резюме полностью или частично было написано родителями. И такое участие не ограничивается только этапом собеседования.

"Еще более впечатляющим является то, что тревожные 79% этой группы признались, что после получения работы их родители продолжают общаться с руководителями – регулярно требуя повышения по службе, увеличение зарплаты и выходных от имени своих не таких уж и маленьких детей", – говорится в материале.

Какой самый эффективный способ найти работу?

Отчет MyPerfectResume за август показал, что 54% опрошенных получили работу благодаря личным или профессиональным связям.

Несмотря на это, многие кандидаты не используют свои возможности в полной мере. Почти 60% ограничиваются разговорами о поиске работы с небольшим количеством людей, а 20% вообще никому не говорят об этом. Также 21% вообще никогда не просили рекомендаций.

Только каждый десятый регулярно обращается к нескольким знакомым еженедельно по поводу поиска работы.