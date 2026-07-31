Розмиті селфі дітей захопили соцмережі: чому їх масово публікують бренди

Якщо останнім часом у стрічці вам дедалі частіше трапляються розмиті селфі дітей із дивними наборами літер у підписі, це зовсім не випадковість. Такі публікації масово з'являються на сторінках відомих брендів по всьому світу.

Завдяки цьому вірусному тренду компанії збирають мільйони переглядів і отримують високі охоплення. Про те, як він виник і чому виявився настільки успішним, розповідає 24 Канал.

З чого все почалося

Тренд з'явився завдяки допису саудівського бренду одягу Sahaba Abaya в Instagram. Дитина власника нібито випадково опублікувала в офіційному акаунті розмите селфі з беззмістовним підписом із випадкових символів.

Допис, який запустив тренд на "випадкові" дитячі фото / Скриншот

Замість того щоб видалити допис, бренд вирішив залишити його у профілі. Неочікувано публікація привернула величезну увагу користувачів і швидко стала вірусною. Незабаром цей формат почали повторювати інші бренди.

Спочатку цей тренд активно поширився на Близькому Сході, а згодом вийшов далеко за його межі. Серед компаній, які вже використали такий формат, – BMW, McDonald's, Pizza Hut, IKEA та багато інших.

Іноземні бренди почали викладати "випадкові" дитячі фото / Скриншоти

Поступово тренд дійшов і до України. Дедалі більше українських брендів також публікують "випадкові" дитячі селфі.

Чому цей тренд став таким популярним

Головна причина успіху тренду – відчуття природності. Замість професійних фото та ретельно продуманих рекламних кампаній користувачі бачать кадри, які виглядають випадковими й зовсім не схожими на рекламу.

Такий контент перегукується із запитом аудиторії на автентичність, який останнім часом набирає популярності в соцмережах.

Українські бренди підхопили тренд із "випадковими" дитячими фото / Скриншоти

Крім того, у стрічці, де люди звикли натрапляти на рекламні фото, розмите дитяче селфі виглядає незвично. Через це користувачі часто зупиняються, щоб зрозуміти, чи це справді випадкова помилка.

Також селфі дітей асоціюються зі звичайними життєвими ситуаціями, коли малеча випадково бере телефон батьків. Завдяки цьому навіть великі компанії виглядають менш офіційними та ближчими до своєї аудиторії.

У результаті звичайний на перший погляд "випадковий" допис перетворився на один із найпомітніших маркетингових трендів останніх тижнів. І схоже, найближчим часом таких фотографій у стрічці стане ще більше.