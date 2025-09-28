Генеральний директор OpenAI Сем Альтман попередив, що штучний інтелект може спричинити масове скорочення робочих місць. Він також розповів, які професії є менш уразливими до впливу ШІ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сема Альтмана в інтерв'ю для американського журналіста Такера Карлсона.

Які професії в зоні ризику через розвиток ШІ?

Альтман вважає, що штучний інтелект може стати причиною масштабних скорочень робочих місць. В інтерв'ю він зізнався, що через можливі наслідки розвитку ШІ іноді навіть не може спати, адже як очільник OpenAI відчуває серйозну етичну та моральну відповідальність.

За словами Альтмана, найбільше ризикують бути заміщеними ШІ ті, хто працює у сфері підтримки клієнтів.

Я впевнений, що багато працівників, які зараз надають підтримку клієнтам по телефону або комп'ютеру, втратять роботу, і що штучний інтелект буде виконувати ці функції краще,

– зазначив він.

Сем Альтман дав інтерв'ю Такеру Карлсону: дивіться відео

Посилаючись на наукові дослідження, Альтман додав, що зазвичай близько 50% робочих місць зазнають серйозних трансформацій кожні 75 років. Водночас ШІ здатен значно пришвидшити цей процес, не залишаючи людям достатньо часу для адаптації.

Дивлячись у майбутнє, він також висловив занепокоєння щодо розробників та програмістів, роботу яких може перебрати штучний інтелект. Водночас професії, що потребують тісних людських контактів, наприклад, догляд за хворими, значно менш вразливі до заміщення.

Що відомо про Сема Альтмана?

За даними Biography, Сем Альтман – генеральний директор OpenAI та вважається одним із ключових популяризаторів штучного інтелекту у світі. Він народився в Сент-Луїсі та залишив коледж, аби заснувати стартап Loopt, що спеціалізувався на соціальному картографуванні, після чого розпочав кар'єру венчурного капіталіста.

У 2015 році Альтман разом з Ілоном Маском та однодумцями створив компанію OpenAI, яка згодом випустила ChatGPT.

У 2019 році він став генеральним директором й досі залишається на цій посаді, попри тимчасове усунення у 2023 році. Крім роботи з ШІ, Альтман відомий як успішний інвестор та є однією з найбагатших людей у світі завдяки часткам у компаніях Reddit і Stripe.

Чи створить ШІ нові робочі місця?