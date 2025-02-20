Фанати "Друзів" у шоці: яку сцену Меттью Перрі змусив вирізати з серіалу

Фанати "Друзів" були шоковані, дізнавшись, що в одній із серій могла розгорнутися справжня драма. Виявилося, що Меттью Перрі, виконавець ролі Чендлера Бінга, врятував як глядачів від потрясіння, так і свого персонажа від загального осуду.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на TMZ.

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Що стало відомо після смерті Перрі

Акторка Ліза Кеш, яка з’явилася в одному з епізодів п’ятого сезону "Друзів", зізналася, що спочатку їй було відведено значно важливішу роль. Вона мала зіграти співробітницю готелю в Лас-Вегасі в серії, де Моніка Геллар і Чендлер Бінг сильно сварилися

Її персонаж мав відіграти роль розлучниці. За сюжетом Чендлер після конфлікту з Монікою мав переспати із нею. Однак ця сцена так і не потрапила в серіал.

Чендлер та Моніка / Скриншот з серіалу

Чому Перрі відмовився від сцени зі зрадою

Дізнавшись про задум сценаристів, Перрі розлютився. Він розумів, що після зради Моніці його персонаж назавжди втратить любов глядачів. Тому, одразу після репетиції сцени, актор звернувся до творців серіалу та заявив, що її потрібно вирізати.

Ліза Кеш зізналася, що якби автор не втрутився і ця сцена залишилася, її кар'єра могла б отримати значний поштовх. Проте вона не тримає зла на Перрі, адже він прагнув зберегти не лише свого персонажа, а й цілісність усього сюжету серіалу.

Меттью Перрі з акторами серіалу "Друзі" / Фото GettyImages

Нагадаємо, що Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року у віці 54 років. Його тіло знайшли у джакузі власного будинку в Лос-Анджелесі.

За офіційним висновком судмедекспертів, Перрі помер від наслідків гострої дії кетаміну. У його організмі виявили високий рівень цієї речовини, яка могла спричинити серцевий напад та дихальну недостатність.